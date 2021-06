Sázíme se, jestli to bude vůbec fungovat, říká provozovatel automatu na zlato

Od čtvrtka je v pražském nákupním centru Nový Smíchov v provozu automat na zlaté slitky. Provozuje jej Stránského společnost Gold.plus, jejímž cílem je digitalizace obchodu s fyzickým zlatem. „Bitcoin se osvědčil jako digitální zlato. Teď chci digitalizovat obchod s tím skutečným,“ říká podnikatel.

Proč chcete obchod se zlatem digitalizovat?

Protože je to pro klienty jednodušší. Na všech našich platformách jsme spustili prodej digitalizované formy fyzického zlata, pár kliknutími je možné v aplikaci nebo bitcoinmatech jednoduše zlato nakoupit, prodat, držet nebo do něj ukládat úspory.

K čemu je potom ten automat na zlaté slitky?

Zde si mohou klienti proměnit digitalizované zlato na skutečné. Kromě našeho Au-tomatu, jak mu říkáme, jsme schopni fyzické zlato zákazníkům dodat i poštou nebo v našem klientském centru. Identifikace klienta u automatu probíhá přes QR kód, lidé však mohou k němu také jednoduše přijít a nakoupit zlato za hotovost. V současnosti nabízí slitky o hmotnosti 10 gramů nebo jedné troyské unce (31,103 gramu, pozn. red.), později přibude i slitek o hmotnosti jeden gram.

Jsou tyto nákupy nějak omezené?

V automatu je samozřejmě limit pro práci s hotovostí, 250 tisíc korun alias 10 tisíc eur.

Je automat důvěryhodným způsobem prodeje zlata? Neumím si představit, že by si jej zájemce šel koupit tímto způsobem nebo že by se běžný návštěvník obchodního centra rozhodl si během nakupování pořídit také kus zlata.

Přístroj vydává slitky nejvyšší možné kvality od švýcarské slévárny s prestižní certifikací LBMA. To, co popisujete, je jeden úhel pohledu, já si to představit dokážu. Pro nás je to navíc důležitý prvek pro svět digitalizovaného zlata, prostě nezávislé výdejní místo. Co se týče důvěryhodnosti, na Bit.plusu máme k dnešnímu dni registrovaných 8 350 klientů, kteří nám se svými penězi věří. Loni jsme měli 70 tisíc obchodů a do nového roku jsme šli zcela bez nevyřízených reklamací. Myslím, že za sedm let na trhu jsem si důvěru klientů vybudoval a sázím na to.

Není automat na zlato příliš rizikovou investicí?

Když jsem koncem roku 2013 objednával bitcoinmaty, nikdo včetně mě nevěděl, co ten přístroj bude umět a jestli z Ameriky vůbec přijde. Ale pak se osvědčily. Jsem intuitivní investor, tehdy jsem si myslel, že to má význam a myslím si, že to má význam i teď. Riziko to však samozřejmě je, sázíme se, kolik bude obchodů a jestli to vůbec bude fungovat. Obchodů s digitalizovaným zlatem v aplikaci, kterou jsme rovněž spustili minulý čtvrtek, už pár proběhlo.

Je vaše digitální zlato kryté skutečným?

Samozřejmě, když si mí klienti objednají tisíc gramů zlata ze všech kanálů, které máme ve dvou zemích, my na konci dne objednáváme od našeho velkoobchodního dodavatele tisíc gramů, děleno jedna troyská unce, zaokrouhleno nahoru. V každé chvíli je to kryté ze sta procent.

Chystáte spuštění i dalších automatů na zlato?

Ano, dalších pět. Jeden zamíří také do Prahy a pak do Brna, Olomouce, Bratislavy a Prešova.