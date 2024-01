Vládní škrty dopadly i na veterináře. Bude méně preventivních akcí

„Dopad to má, bylo by nesmyslné říkat, že ne,“ řekl Semerád. Tato statistika podle něj navíc jenom ukazuje zrušená místa, další pozice se podle něj nedaří obsazovat. Mimo jiné kvůli tomu, že se do SVS v posledních letech hlásí více žen, které ale následně odcházejí na rodičovskou dovolenou.

„Agenda nám ale podle legislativy zůstává, často pak sedíme a řešíme, čím se budeme více zabývat a děláme více analýzu rizik,“ podotknul Semerád. SVS podle něj i nadále bude prošetřovat veškeré podněty ohledně hygieny potravin, zdraví zvířat nebo jejich pohody. „Ubude ale preventivních akcí, které děláme,“ dodal.

Pokuty loni uložené SVS meziročně klesly o zhruba 1,4 milionu korun na 25,8 milionu Kč. Veterináři loni řešili kromě dozoru na jatkách zejména velké nákazy ptačí chřipkou a africký mor prasat, který se na severu republiky šíří mezi divokými prasaty. Kvůli chřipce loni zasahovali v zatím největším ohnisku – ve velkochovu nosnic v Brodu u Tachova, kde utratili 750 tisíc ptáků a zlikvidovali miliony vajec.

V létě pak ČR získala status země prosté ptačí chřipky, který ale v úterý padl, protože se nákaza znovu objevila v komerčním chovu v Pardubickém kraji. V Chocni se nyní bude utrácet skoro 75 tisíc slepic a kohoutů, virus se dostal i přes veškerá opatření do jedné z nejmodernějších chovných hal.