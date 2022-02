Komora: Ukrajinci odešli ze zhruba desetiny zemědělských podniků

Lidé například začínají chybět v Agrokomplexu Ohře z Ústeckého kraje. Z něj zatím odešel jeden pracovník, ředitel firmy Ivo Kadeřábek ale očekává, že nakonec do války odejde všech šest zaměstnávaných Ukrajinců. „Jde hlavně o pracovníky ze živočišné výroby jako jsou krmiči nebo dojiči,“ uvedl ředitel.

Podle něj nejde jen tak najmout nové nekvalifikované pracovníky, současní zaměstnanci tyto činnosti vykonávají už několik let. Pokud skutečně všichni odjedou bojovat, očekává ředitel zapojení pracovníků z rostlinné výroby do živočišné, to ale bude možné pouze na několik měsíců. „Za chvíli začnou jarní práce, takže to ještě jde. Ale v květnu už začínáme sklízet špenát,“ dodal ředitel. Tehdy podle něj podnik pocítí úbytek pracovníků citelně.

Odjíždějí také další pracovníci v živočišné výrobě jako jsou ošetřovatelé prasnic a prasat, ale také technici nebo skladníci, traktoristé, ovocnáři, zahradníci nebo údržbáři a opraváři.

V některých případech nemusí jít o dlouhodobější absence, Ukrajinci si berou volno i proto, aby dojeli na hranice pro své příbuzné, přátele nebo známé, které chtějí dostat do bezpečí. „Mám informace, že si takto dva zaměstnanci požádali o uvolnění na dva tři dny z práce,“ řekl iDNES.cz Petr Hošek z třídírny vajec Městec Králové, kterou provozuje společnost PROAGRO Nymburk.

Firma Bramko CZ pomáhala svým zaměstnankyním s dopravou dětí z Ukrajiny do ČR. „V současnosti poskytujeme ubytování a stravu zhruba padesátce dětí, ale pořád se to vyvíjí,“ popsal situaci obchodní ředitel Aleš Schneiberg. Společnosti v tom pomáhá také obecní úřad nebo základní škola. „Teď se je budeme snažit začlenit do kolektivu, abychom pro ně měli zázemí. U malých dětí hledáme možnost docházky do školky,“ doplnil. Větší děti se pak nejspíš budou učit on-line z domova.

Firma o víkendu pomáhala organizovat dopravu na slovensko-ukrajinskou hranici. Společnost se podle něj snaží zaměstnancům ze zahraničí vyjít co nejvíc vstříc. Do budoucna se ale nedostatku pracovníků bojí. „Je tu obrovský otazník a nejistota ohledně sklizňové sezony. Nevíte kolik máte zasázet zeleniny, jestli budete mít s kým ji sklidit, to je velký problém,“ uzavřel Schneiberg.

Komora nyní bude rozhodovat i o finanční pomoci, případně pomoci v naturáliích, zjišťují. V podobném dotazníku nyní řeší situaci ohledně Ukrajinců také Zemědělský svaz ČR.

V pondělí ráno zasedal na ministerstvu zemědělství krizový štáb, stát chce spustit webovou stránku o možnostech pracovního uplatnění v zemědělství, potravinářství a lesnictví. „Pomoc uprchlíkům není jen poskytnutí azylu a zabezpečení základních životních potřeb. Nikdo z nás nyní neví, jak dlouho může situace trvat, proto je třeba těmto lidem nabídnout i práci. Nikdo nechce být závislý pouze na pomoci druhých, zajištění práce znamená zajištění alespoň nějaké jistoty v zoufalé situaci, do které se tito lidé dostali,“ uvedl lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula.