Náklady rostou, výkupní ceny klesají. Zemědělci zvažují zavírání chovů

Rostou ceny energií, krmiv nebo hnojiv. Naopak stále klesají výkupní ceny – například u prasat meziročně o osm procent. Zemědělci tak v průměru prodávali prasata v živé váze v říjnu kolem 25 korun za kilogram, což bylo podle Doležala nejméně od vzniku samostatné republiky.

O zmenšování chovu ve vlastní firmě hovořil například místopředseda představenstva PROAGRO Nymburk Zdeněk Mlázovský, přesné republikové údaje zatím komora nemá. Podle Doležala se bude klíčové období kolem Nového roku, kdy se budou akcionáři zemědělských podniků na valných hromadách rozhodovat, zda v nevýdělečném byznysu pokračovat. Může tak jít o snižování počtů chovaných zvířat i o desítky procent.

Hrozí zavírání farem

„Že reálně hrozí, že se zavřou farmy, to vím. Znova naskočit do toho, když se zvedne cena, je strašně těžké. Dělají se plány na rok dopředu na zástav brojlerů,“ vysvětloval Mlázovský. Podle prezidenta komory chovatel ztrácí na každém kilogramu vepřového masa osm korun, na zvíře jde tak o prodělek o 800 až 1200 korun.

Mlázovský doplnil, že aby se jeho firmě živočišná výroba vyplatila, potřeboval by na základě současných cen zdražit o 20 až 30 haléřů na jedno vejce, u brojlera o pět až šest korun na kilogram a u vepřového masa o 15 korun na kilogram v živé váze. V příštím roce ale očekává další zdražování vstupů, většina smluv například o dodávkách krmiv platí do konce roku. Komora se bude snažit vyjednávat se zpracovateli, aby zvýšené náklady do cen promítli.

Ceny u ostatních živočišných komodit pak podle komory rostou pomalu proti stoupajícím nákladům – u drůbeže meziročně o 0,4 procenta, u vajec o pět procent, u býků o pět procent a u mléka o devět procent.

Dvacet let žádná změna

Podle komory jsou výkupní ceny už dvacet let prakticky stále stejné. „Jestli se něco v posledních letech mění, tak to není cena zemědělských výrobců, ale rozdíl mezi cenou zemědělských výrobců a tím, co platí spotřebitel,“ dodal Doležal.

U chovatelů prasat vzrostla cena za krmiva podle komory za poslední rok až o čtvrtinu, energie o pět až 40 procent, nafta o 35 procent a mzdy o čtyři až šest procent. U chovatelů drůbeže se ceny krmiv meziročně zvýšily až o čtvrtinu, ceny elektřiny o 300 procent, plynu až o 400 procent, nafty o 35 až 40 procent, mzdy pak o pět až sedm procent. Chovatelé skotu pak zaznamenali nárůst cen za krmiva o pětinu, nafty o 28 procent a elektřiny o 100 a více procent.

Podle Mlázovského je pak u chovu drůbeže také problémem budoucí předělávání chovů na podestýlkové technologie. Podle něj se musí už nyní podniky rozhodnout, zda do nich budou investovat, některé řetězce klecové prodejce vyřazují z prodeje.

Poslední ranou by pak podle Doležala mohlo být omezení zemědělských dotací. Prezident pak připomněl, že se už několik měsíců jedná na evropské úrovni o pomoci chovatelům prasat, v poslední době se kvůli africkému moru prasat přiklání k pomoci i Německo a dalších několik států.