Pěstitele brambor drtí slevy v řetězcích. Zvažují, zda je dál pěstovat

„Pěstitelé se potýkají s nízkými prodejními cenami. Řetězce si vzaly komodity jako ovoce a zelenina do ruky jako marketingový nástroj,“ říká člen představenstva Agrární komory Petr Hanka.

Pěstitelé uvádějí, že prodávají brambory za zhruba tři koruny za kilogram. Při nákupu „ze dvora“ platí spotřebitel mezi osmi až deseti korunami. V maloobchodu bez akce jde podle pěstitelů o ceny mezi deseti až patnácti Kč/kg. V akcích se pak cenovky pohybují mezi pěti a devíti korunami za kilogram.



Pokud je v řetězcích prodejní cena kolem osmi korun, nemohou se výrobní náklady pohybovat na úrovni, kterou mají pěstitelé nyní. Podle Hanky se běžně stává, že si řetězce nejdříve nastaví nějakou cenovou úroveň a pak teprve za velmi nízkou cenu brambory u pěstitelů poptávají. Pokud jsou brambory v akci v supermarketu pod osm korun za kilo, nevyplatí se v jejich pěstování pokračovat.

„Pro pěstitele je to zpráva, aby zvážili, co budou příští rok pěstovat. Dostáváme se do situace, kdy máme obavy, že nastane další pokles pěstebních ploch. A to je špatná zpráva pro spotřebitele, protože když jsme odkázáni na dovoz, cena jde nahoru,“ dodává Hanka.

Podle předsedy Českého bramborářského svazu Jiřího Králíčka bramborových polí už začalo ubývat. „Plocha, na kterých se brambory pěstují, letos o tisíc hektarů poklesla. Podle našeho svazu bude produkce letos regionálně rozdílná a nedosáhne úrovně, jakou hlásí ČSÚ. Hlízy navíc budou drobnější,“ shrnuje Králíček.

Při další úbytku pěstebních ploch by se Česko mohlo stát ještě více závislým na dovozu brambor. Už nyní se ročně okolo 150 tisíc tun konzumních brambor dováží.

Před Vánocemi čekají bramboráři růst cen, ten by však neměl být nijak dramatický.

„Ceny v řetězcích nemůžeme vůbec ovlivnit. Teď je situace taková, že jsou zbytky brambor na poli a zároveň probíhá jejich třídění a expedice, protože pěstitelé nemají dostatek skladů, aby je mohli uskladnit a čekat na lepší ceny. Musí tedy produkci nabídnout k prodeji. Na trhu je proto přebytek konzumních brambor a ten tlačí ceny dolů,“ vysvětluje Králíček.

Pěstitelů se dotýká i současné zdražování pohonných hmot a energií. Problémem je navíc také růst cen práce. „To je už nová druhá sezona, která není pro pěstitele extra příznivá a pěstitelé si za těchto okolností v podnicích těžko obhájí další rozvoj pěstebních ploch, když další komodity mají cenu příznivější a pěstitelsky jsou méně náročné hlavně na ruční práci,“ dodává Králíček.