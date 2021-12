Čeští chovatelé prasat prodělávají, třetina chce skončit už příští rok

„V případě tržních výkyvů, jako je například další rozšíření afrického moru prasat v Evropě, může dojít k prudkému nárůstu cen pro zákazníky, než jaký zažívají v posledních měsících,“ dodal Doležal.

V průzkumu ze začátku prosince odpovídali lidé ze 143 zemědělských podniků. Chovatelé dlouhodobě řeší prodej zvířat pod výrobními náklady. Zachovat chovy v současném rozsahu chce v příštím roce čtvrtina podniků, do roku 2030 pak pětina.

Snižovat počty zvířat ale plánují i další zemědělci, v příštím roce by mělo jít o 43 procent podniků, do roku 2030 pak dalších 22 procent dotázaných společností. „Naopak rozšiřovat chovy prasat se příští rok nechystá téměř nikdo, pouhé jedno procento oslovených chovatelů v příštím roce a čtyři procenta do roku 2030,“ doplnila komora.

Dražší krmiva i energie

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu z října stál kilogram prasete v živé hmotnosti 25 Kč, což je meziroční osmiprocentní pokles. Naopak náklady vlivem cen krmiv, energií i lidské práce stoupají. Chovatelé tak podle komory prodělávají 800 až 1 000 Kč na každém praseti.

„Hlavní příčinou nízkých výkupních cen je levné a předotované vepřové maso z jiných částí Evropské unie, především ze Španělska, Německa nebo Polska, které pak v Česku prodávají obchodní řetězce,“ doplnil člen představenstva Svazu chovatelů prasat Petr Coufal.

Pomocí zemědělcům by bylo, aby spotřebitelé více kupovali české maso. V obchodních řetězcích je ale často dovozové. Možnost podpory je nyní na novém portálu Nasizemedelci.cz. Zakladatel portálu Jakub Žák uvedl, že platformu zprovoznil původně v dubnu, aby pomohl českým pěstitelům brambor s přebytky na trhu.

„Mise byla úspěšná, podařilo se nám prodat několik tisíc tun brambor,“ řekl. Nyní má pomoci producentům masa - portál garantuje české suroviny, zákazníci si musí produkt zarezervovat a poté vyzvednout v jednom ze zhruba 100 výdejních míst. Podle Žáka je maso za výhodnou cenu bez marže supermarketů. S producenty uzavírá portál smlouvu, že maso je české, pod hrozbou pokut.

Problémy nemají pouze chovatelé prasat

Už nyní se podle Coufala omezují počty chovaných prasnic. Pokud by k uzavření chovů došlo, byl by podle něj problém i se sehnáním genetického materiálu na jejich obnovení. Obnova by pak trvala několik let. Podle Jiřího Horáka z farmy Choťovice ale v případě zavření chovu odejdou pracovníci do jiných oborů a nebude je možné do živočišné výroby následně sehnat.

Problém s cenami nemají pouze chovatelé prasat. O zavírání chovů podle vyjádření komory z konce listopadu uvažují také producenti vajec či mléka. U chovatelů prasat vzrostla cena za krmiva podle komory za poslední rok až o čtvrtinu, energie o pět až 40 procent, nafta o 35 procent a mzdy o čtyři až šest procent.

U chovatelů drůbeže se ceny krmiv meziročně zvýšily až o čtvrtinu, ceny elektřiny o 300 procent, plynu až o 400 procent, nafty o 35 až 40 procent, mzdy pak o pět až sedm procent. Chovatelé skotu pak zaznamenali nárůst cen za krmiva o pětinu, nafty o 28 procent a elektřiny o 100 a více procent.