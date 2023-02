Zemědělce čeká papírování navíc. Budou muset prokázat, že jsou aktivní

Asociace tvrdí, že jde o zbytečné opatření, které farmáře zahltí dalším papírováním. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ale namítá, že nic menšího by Evropská komise neuznala.

„Audit či dokládání faktur se dotkne zejména menších zemědělců, jimž tak přibude další nadbytečná byrokracie a finanční výdaje za audit samotný – v řádech tisíců až desetitisíců korun za potvrzení toho, že mnohdy jediným a 100procentním příjmem žadatele jsou právě zemědělské příjmy a žádné jiné,“ stěžuje si asociace v dopise ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi (KDU-ČSL).

Asociace se zároveň obává, že nebude k dispozici dostatek auditorů. „Podle zjištění některých našich členů již dnes v některých okresech nejsou kapacity auditorů k dispozici, a to ještě nenastala skutečná kampaň žádostí,“ tvrdí předseda asociace Jaroslav Šebek.

Ministerstvo zemědělství aktuálně prokazování této podmínky řeší. Jako kompromisní variantu navrhl stát možnost, že by zemědělci nemuseli projít auditem, ale poslali by své faktury a další účetní doklady fondu. Mluvčí úřadu Vojtěch Bílý argumentuje, že tím se velká část administrativy přenese na stát. Žadatel by pouze musel poslat faktury. Nedostatku auditorů se stát neobává.

Stěžují si možná pozdě

Asociace by přivítala, kdyby systém fungoval obdobně jako u investičních projektů – stačilo by čestné prohlášení. Prokazování, že jde o „aktivní“ zemědělce, by tak mělo zůstat na kontrolorech dotací. To by ale podle ministerstva znamenalo větší byrokratickou zátěž. Stát je navíc naštvaný, že na podobné připomínky bylo dost času loni, když se strategický plán ohledně nových dotací připravoval. A nikoliv nyní, kdy se mají za zhruba čtvrt roku už posílat žádosti o další dotace.

Ředitel intervenčního fondu Petr Dlouhý upozorňuje, že kontroly dotací musí být naplánovány, nahlášeny a musí probíhat podle kontrolního řádu. Asociace navíc argumentuje tím, že problémy budou mít především malí zemědělci, nepředložila ale podle Dlouhého žádná relevantní data, o koho by přesně mělo jít.

Agrární komora ČR uvedla, že obecně je dobré, že zemědělci budou prokazovat, že jsou skutečně aktivní. Nemělo by tak jít pouze o příjemce dotací pod záminkou údržby krajiny bez produkce. „Dokládání minimálního podílu příjmů nebo výnosů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech formou zprávy auditora považujeme za neúměrnou každoroční administrativní zátěž pro každého zemědělského podnikatele. Jsme přesvědčeni, že by bylo dostačující čestné prohlášení a detailnější informace by podnikatel poskytl až při individuální kontrole,“ uvedl prezident komory Jan Doležal.

Současně by podle něj měly spadnout do kategorie aktivních zemědělců i firmy, které se věnují školkaření či vědeckovýzkumné činnosti. Podmínky, které musí zemědělec splnit, aby byl považován za aktivního, jsou podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy následující. Jde mimo jiné o farmáře, kteří budou mít dotace z takzvaných přímých plateb do 5 000 eur, tedy zhruba do 120 tisíc korun, nebo kteří chovají zvířata o intenzitě 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar.

Jedna velká dobytčí jednotka je skot starší dvou let, skot mezi půl rokem do dvou let se počítá za 0,6 jednotky, telata pak za 0,4 jednotky a ovce a kozy za 0,15 jednotky. Zda stát asociaci vyslyší a přichystá změnu, se uvidí. Každopádně na ni má minimum času – termín podávání žádostí o dotace byl loni už 7. dubna.