Od zadržování DPH, které je protiústavní, nejde hned ustoupit, tvrdí ministerstvo

Uvedly to Hospodářské noviny, které připomněly únorový rozsudek Ústavního soudu ve prospěch firmy Kovové profily. Té finanční správa kvůli spornému obchodu za stovky tisíc zadržela veškerý odpočet DPH ve výši 52 milionů korun.

Podle serveru iRozhlas berní správa v interním dokumentu tvrdí, že navzdory rozsudku nemůže své postupy měnit až do novely zákona.

„To, co chce nyní Ústavní soud, nejde respektovat, teď to nejde aplikovat, protože legislativa to neumožňuje,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Tím podle listu hrozí bernímu úřadu další žaloby končící u Ústavního soudu.

Podle oslovených expertů by však měl úřad jednat okamžitě. „Nález Ústavního soudu je závazný a platí od svého vydání. To znamená, že není prostor pro výmluvy, nýbrž pro hledání řešení,“ řekl soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka.