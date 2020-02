Chaos v DPH. Největší českou daň čekají zmatky nejen u točeného piva

Zmatek kolem DPH na pivo není jediný problém této největší české daně. Kvůli čachrům se sazbami nemají jasno ani teplárny či provozovatelé lanovek. A zklamání čeká v květnu některé opraváře.

Hospodští jsou na rozdílné sazby DPH už zvyklí. K jídlu odnesenému s sebou se momentálně připočítává daň ve výši 15 procent, zatímco jídlo na místě je zdaněno 21 procenty. Druhá sazba se však od letošního května sníží na 10 procent.



Nově se navíc do kategorie jídlo přesune točené pivo. Stánky s občerstvením bez zázemí v podobě nábytku či toalet budou jídlo nadále účtovat se sazbou 15 procent jako s sebou a z piva zaplatí 21procentní daň.

„Obsluha má ceny včetně daně nastavené v pokladním systému a zákazník v nabídkovém lístku vždy dostává konečnou cenu produktu. Malé výčepy a hospůdky přitom mnohdy ani plátci DPH nejsou, takže se jich změna sazby nedotkne,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

Že by měly hospody kvůli DPH různé ceny, se nestává. Nastaví průměrnou částku, přičemž z jídla evidovaného v pokladně jako s sebou prostě odvedou jinou daň než z toho snědeného na místě. Přesunu do nejnižší sazby DPH se od ledna dočkalo také teplo. Nicméně pitná voda a vodné a stočné tam spadne až od května. To působí potíže teplárnám.

Teplá voda jako zboží

„Problém vzniká u výměníků, které patří teplárnám. Nakupujeme vodu s 15procentní DPH, kterou bytovým družstvům bez další marže přefakturováváme a k tomu účtujeme teplo s 10procentní DPH. Přeme se s finanční správou, podle níž bychom měli účtovat teplou vodu coby zboží podle celního sazebníku se sazbou 15 procent,“ říká Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR. Problém zmizí v květnu, kdy se sazby na teplo i na vodu vyrovnají na 10 procentech.

Podle daňového poradce Tomáše Hajduška, vedoucího sekce správy daní a poplatků KDP, mají snížené sazby DPH i v dalších zemích Evropské unie, ale nedochází tam ke změnám tak často a tak chaoticky jako u nás. „Politici si hrají s různými sazbami DPH. Přitom by se ale měli zamyslet, jaké důsledky to přinese v praxi,“ říká.

Když ministerstvo financí snížení DPH na 10 procent pro některé živnosti připravovalo, slibovalo, že půjde o služby s vysokým podílem lidské práce, a výslovně mezi nimi uvádělo i kosmetické služby. Ty se tam ale nakonec nedostaly.

„Sníženou sazbu DPH je možné aplikovat pouze tam, kde to výslovně dovoluje evropská směrnice o­ DPH,“ uvedlo ministerstvo financí. Kosmetickým studiím z toho důvodu zůstává sazba 21 procent, stejně jako opravářům sportovního vybavení nebo masérům.

„Vůbec to neodpovídá hlavní myšlence, kterou vláda deklarovala. U­ nás je totiž podíl práce ještě vyšší. Prakticky jediné, co kromě ní do služby vkládáme, je masážní olej,“ říká Tomáš Podhrázký, spoluzakladatel masážního studia slepých masérů Novida. Jiné služby péče o tělo, jako fitnesscentra nebo sauny, přitom mají sazbu 15 procent.

Lanovka ve městě vs. lanovka na horách

Dalším postiženým jsou provozovatelé skiareálů. Od loňského února existují totiž různé sazby DPH na dopravu lanovkou a vlekem – na lanovku se DPH snížilo na 10­procent. Paskvil vznikl v rámci poslanecké tvořivosti. Poslanci navrhli snížit DPH na dopravu z 15 na 10 procent, aby ulevili zejména krajským rozpočtům.

Pak se ale ve Sněmovně ukázalo, že v rámci pražské dopravy se snížení nevztahuje na lanovku na Petřín. To se „vyřešilo“ pozměňovacím návrhem. Poslancům už ale nedošlo, že tím způsobí těžkou hlavu vlekařům na horách, kteří prodávají kombinované skipasy na vleky i­ lanovky.

„Po složitých výpočtech jsme stanovili indexy, abychom věděli, jaká část nákladů se vztahuje k lanovkám a jaká k vlekům. Po skončení každého měsíce spočítáme průchody na turniketech u jednotlivých zařízení a propočteme, jakou část zdaníme v sazbě 15­procent a jakou část v sazbě 10 procent,“ říká Vít Pražák, ředitel skiareálu Rokytnice, kam patří dvě lanovky a osm vleků. Kvůli tomu museli zrušit společný skipas pro východokrkonošský lyžařský region. „Věříme, že naše řešení bude obhajitelné u finančního úřadu,“ doufá.

Do snížené 10procentní sazby patří také sunar, léky, knihy, výrobky z bezlepkové mouky a ze služeb to budou od května také kadeřnické a­ holičské služby, vybrané opravářské služby, úklid a mytí oken v domácnostech nebo půjčování knih.