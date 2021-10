Počet exekucí v Česku roste. Meziročně o šest procent, uvádí institut

V porovnání s květnovým přírůstkem minulého roku, který činil 27 871 exekucí, jich letos za tento měsíc přibylo 39 548, tedy o 42 procent více. V září naopak nové exekuce meziročně klesly o deset procent. Situace se liší v jednotlivých regionech, nejvyšší nárůst zaznamenaly regiony Východní Čechy a Jižní Morava, na Severní Moravě jde naopak o drobný pokles.



Od letošního jara v porovnání se stejným obdobím loni počet nově nařízených exekucí roste. V lednu klesl o 25 procent. V dubnu ale nárůst stoupl na téměř 19 procent a květen překročil 40 procent. V srpnu byl 23procentní nárůst druhý nejvyšší v tomto roce. V září opět přišel pokles.

Od ledna do září byla novými exekucemi nejvíce postižena oblast Východní Čechy. Tamních 30 497 nových nařízení představuje nárůst o 15,5 procenta. V oblasti Severní Morava naopak úbytek na 55 039 znamená pokles 0,7 procenta. Nejnižší nárůsty připadají na oblast Severní Čechy se dvěma procenty a na Prahu s 0,6 procenta.

Máte nějakou exekuci? Ano 6 Ne 15

„Z dostupných údajů zatím nelze fakticky vyčíst, jestli meziroční změny v počtu nově zahájených exekucí mají vliv i na počet nových osob v exekuci, nebo jde o růst exekucí vůči stávajícím dlužníkům,” řekl šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.



Autor Mapy exekucí a jeden ze zástupců Platformy za reformu exekucí dodal, že podrobnější údaje by měla pravidelně zveřejňovat Exekutorská komora ČR. Už to podle něj bude téměř rok, co statistiky naposledy aktualizovala.