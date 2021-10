Okamura se neomluvil a je v exekuci. Stejně se vymáhá i omluva za Pitomia

Předseda SPD Tomio Okamura je v exekuci. Neomluvil se totiž Ústavu nezávislé žurnalistiky za to, že označil web HlídacíPes.org za podvodný a novináře „mediální žumpou“, i když mu to nařídil soud. Úřady začaly exekučně vymáhat i omluvu Okamurovi od týdeníku Reflex za to, že ho v roce 2012 nazval Pitomiem.