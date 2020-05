Češi dali na záchranu hospod už přes deset milionů, akce pokračuje

Do projektu je zapojeno bezmála 2 500 hospod a restaurací. Peníze za nákup poukazů jim pomohl s úhradou nezbytných nákladů. „Projekt Zachraň hospodu nám hodně pomohl, podporují nás hlavně místní a turisté, co jezdí do Jeseníků z celé republiky. Někteří zákazníci dokonce přispěli, aniž by chtěli vouchery, za což jsem jim vděčný,“ uvedl například majitel Yesenka Style Bar v Jeseníku Libor Trochta.

Z důvodu zamezení šíření koronaviru vláda od 14. března zakázala vstup veřejnosti do restaurací a dalších gastronomických provozů. Mohou nyní fungovat jen v omezeném provozu, prodávají přes výdejní okénka nebo rozvozové služby.

V pondělí budou moci otevřít zahrádky. „Ne všichni pro to mají vhodné podmínky. Současně očekáváme, že návrat hostů bude spíše pozvolný,“ řekla výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Vnitřní prostory stravovacích zařízení by se mohly otevřít podle současného vládního harmonogramu od 25. května. „Očekáváme, že návrat hostů bude spíše pozvolný,“ doplnila Ferencová.