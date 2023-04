Stejná pomazánka, značný rozdíl v ceně. Nesrovnatelné, říkají obchodníci

„Nedávno jsem narazil na českého výrobce lahůdek, který dodává své výrobky do téměř všech velkých obchodních řetězců. Zároveň své produkty prodává také na e-shopu a ve vlastní firemní prodejně. Ceny jsem porovnal a nestačil jsem se divit, jak velký rozdíl to je,“ píše čtenář iDNES.cz Stanislav.

Podle jeho zjištění se lahůdky českého výrobce Gurmán Klub sídlící v Kamenných Žehrovicích u Kladna ve velkých řetězcích často prodávají o padesát i sto procent dráže než v podnikové prodejně.

„Pomazánka tvarůžková, vajíčková, čabajková, à la losos a další jsou v drtivé většině o přibližně 15 korun dražší, než nabízí samotný výrobce na svém e-shopu s osobním vyzvednutím právě v místě sídla,“ popisuje čtenář, který zaslal redakci také snímky s cenami.

Redakce se s dotazem obrátila na jmenované řetězce, ty ovšem odkázaly na prezidenta Svazu obchodu Tomáše Prouzu. „Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, které se týká celého retailového sektoru, obraťte se prosím s vyjádřením na něj,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

„Výrobce ve svém e-shopu prodává za cenu bez logistických a provozních nákladů. Když totiž uděláte zkušební nákup, třeba tvarůžkové pomazánky, tak máte jedinou možnost odběru, a to osobně v Kamenných Žehrovicích. To je místo, kde má Gurmán Klub svůj výrobní závod,“ vysvětluje Tomáš Prouza.

Zboží tak jde podle něj na pulty prodejny prakticky přímo z linky a do prodejní ceny se tak nepromítají náklady na dopravu, skladování či mzdy.

„Pokud by měl zákazník za každým výrobkem cestovat do příslušné firemní prodejny, cena jeho nákupu by byla násobně vyšší než ta z obchodních řetězců. Stejně tak, pokud by se do nákladů na danou pomazánku započetl čas na cestu z Prahy a zpátky, pomazánka by vyšla řádově dráž, než když si ji koupíte v obchodě za rohem se zbytkem nákupu. Prosím, porovnávejme porovnatelné,“ dodal prezident Svazu obchodu.

Jsou to přebytky, odpadá i logistika

Podle výrobního ředitele Gurmán Klubu Václava Balšána vychází cenotvorba v podnikové prodejně zčásti z odprodeje přebytků výrobní kapacity a také z minimálních nákladů na provoz. Firma totiž kvůli rezervě při vykrývání objednávek vyrábí vždy mírně větší množství a zbylé přebytky jednotlivých šarží pak nabízí v naší podnikové prodejně, aby je nemusela likvidovat.

„Výrobce odběrateli totiž vždy garantuje určitou trvanlivost k dalšímu prodeji. Proto nelze vyrobené zboží vzhledem k charakteru výrobků – čerstvé lahůdkářské produkci skladovat delší dobu. Velcí tuzemští retaileři od nás obdrží objednané zboží do centrálního skladu v podstatě druhý den od výroby a dále si sami ve své režii zajišťují roztřídění, manipulaci, rozvoz na všechny své filiálky, umístění, marketing a merchandising zboží a v neposlední řadě odpisy a likvidaci neprodaných výrobků,“ popisuje Balšán.

Zároveň varuje před prostým srovnáváním cen bez dalších informací. „Bez znalostí nákladů spojených s logistikou, marketingem, skladováním resp. dodržením teplotního řetězce, prodejem a odpisy našeho zboží by nebylo relevantní tak činit,“ dodává Balšán s tím, že firma ani s řetězci prodejní cenu nijak neřeší.

„My jako výrobce, obecně nemůžeme působit jakkoliv na naše odběratele v určité tržní síle v očekávání nějaké změny koncové ceny na regále nebo pultu, to je v rozporu s platnou legislativou, respektive kartelovým právem EU,“ uzavírá Balšán.