Corrency řeší vylidňování i úbytek služeb v obcích, věří Petr Stuchlík

Mluvíte se starosty českých měst, jaké problémy je trápí?

Jezdím po Česku přesně dvacet let a vidím, že prakticky všechny obce, městyse a města vypadají mnohem lépe. Česko si prožilo nejlepší období od roku 1914 a je to znát na první pohled. Co však obce trápí bez ohledu na jejich velikost, je složitý rozhodovací proces a nutnost neustále obhajovat svá rozhodnutí. Starostové a zastupitelé musí pečlivě zvažovat, kam alokovat omezené veřejné prostředky tak, aby to přineslo největší užitek občanům. Není to jednoduchý úkol a vyžaduje to velkou dávku zodpovědnosti a strategického uvažování.

A to řeší Corrency?

Ano. Corrency je jednoduchý transakční systém, který elegantně řeší tento problém tím, že rozhodování o alokaci části veřejných prostředků přenáší přímo na občany. Díky tomu jsou peníze umisťovány opravdu efektivně do oblastí, které lidé nejvíce využívají a oceňují. Corrency tak pomáhá starostům a zastupitelům lépe zacílit podporu a investice podle reálných preferencí občanů.

Jak?

Představte si modelový příklad - jste starostou města, které trpí úbytkem občanské vybavenosti a odlivem obyvatel. Ve městě máte jeden obchod, dvě hospody, zámečnictví a kadeřnictví. Chcete tyto podniky podpořit, máte na to vyčleněné dva miliony korun, ale nevíte, podle jakého klíče tuto podporu spravedlivě rozdělit. A právě zde přichází na scénu Corrency. Prostřednictvím jednoduchého systému postaveného na textových zprávách (SMS) umožňuje občanům platit v zapojených provozovnách jen polovinu ceny. Druhá polovina jde transparentně a dohledatelně od obce. Kam lidé chodí častěji, tam plyne více peněz, a naopak. Tímto způsobem nekřivíme tržní mechanismy, ale využíváme je pro efektivní rozdělování veřejných peněz přesně tam, kde mají největší dopad.

Je to tedy podpora pro občany, nebo drobné podnikatele?

V tom je právě krása Corrency - za stejné peníze pomůže radnice oběma skupinám najednou a navíc získá cenná data o chování a preferencích občanů. Klíčové je, že ke každé koruně z veřejných peněz musí občan přidat svou vlastní korunu, čímž se rozhoduje racionálně a obec tak podpoří jen ty provozovny, které lidé skutečně využívají. Je to efektivní podpora drobných podnikatelů, kteří jsou pro život obce naprosto zásadní, ale benefitují z toho i samotní občané.

Obec tedy dotuje své podnikatele...

Nenazýval bych to dotací. Corrency běží v obci typicky jen po omezenou dobu, zpravidla to nebývá celý rok. Navíc podporuje pouze ty podnikatele, jejichž služby lidé skutečně využívají. Část výnosu se obci vrátí i v rozpočtovém určení daní. A v neposlední řadě Corrency motivuje podnikatele k danění v dané obci a občany k přihlášení k trvalému pobytu, což je pro obce také velmi důležité.

To je případ hlavně Prahy, předpokládám?

Není to problém jen okolí Prahy, ale i mnoha dalších měst. V jinak bohatém Středočeském kraji, v prstenci kolem hlavního města, je spousta větších měst pouze noclehárnami, kde lidé jen spí a jezdí za prací do Prahy. Ta města jsou bez života. A i s tím dokáže Corrency pomoci. Například na Ostravsku se během jediného měsíce zapojení do projektu prokazatelně přihlásilo k trvalému pobytu třicet občanů. A nejen to, díky Corrency jedna maminka dokonce zjistila, že její holčička je v důsledku administrativní chyby zapsána jako Sra místo Sára. To jistě není pro malou slečnu příjemné zjištění. Krom toho se přišlo na to, že jedno dítě nebylo v obecní evidenci vůbec. Nebýt Corrency, zjistilo by se to až mnohem později při nástupu do školy a způsobilo by to zbytečné komplikace ve velmi nevhodnou dobu.

V kolika obcích jste již Corrency realizovali?

V roce 2022 jsme uskutečnili dva pilotní projekty. V průběhu roku 2023 dalších jedenáct. Pro letošní rok očekáváme několikanásobný nárůst zájmu. Za velmi pozitivní signál považuji především fakt, že každá obec, kde jsme Corrency s využitím veřejných peněz vyzkoušeli, se rozhodla v projektu pokračovat i nadále. To jasně ukazuje, že radnice vnímají přínos a efektivitu tohoto řešení.