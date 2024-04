Zlodějna, burcuje parodický klip. Obcím vadí, že na zálohování „petek“ doplatí

Rozhovory a diskuse ohledně zálohování, jichž vznikla řada a ve kterých vystupují odborníci včetně zástupců z řady měst a obcí, totiž podle Staňky nemusí běžné občany oslovit.

„Některé příspěvky jsou na dnešní dobu až moc seriozní. My chceme dostat informace k normálním smrtelníkům. Řekli jsme si, že téma zkusíme odlehčit, dodat tomu nějaký vtip a srandu a nebudeme z toho tak upjatí. Tak jsme udělali na téma parodii,“ zmínil Staňka.

Slovo „zlodějna“ mu podle jeho slov však nepřijde zase až tak přehnané. „Že obce přijdou o peníze, to je jasná věc. Spočítali jsme, že při stávajících podmínkách by mohlo chybět 120 korun na hlavu každý rok. Naše obec má zhruba tisíc obyvatel, takže to dělá přes sto tisíc. A pokud mě někdo připraví ročně přes sto tisíc korun, tak se nebojím říct, že to je zlodějna,“ zmiňuje.

Kromě videoklipu spolek připravil také sérii podcastů. V jednom z nich Staňka vysvětluje například to, o jaké konkrétní peníze obec přijde. Obec totiž dostává finanční příspěvky od společnosti EKO-KOM za to, že zajišťuje tříděný sběr. Méně vytříděného odpadu bude znamenat pro obce méně peněz. PET je navíc lukrativní materiál, který nyní může obec zpeněžit, vysvětluje Staňka v jednom z podcastů.

Despacito alias vytřiď si to

Videoklip „Nezálohuj! Kradou!“ je zatím neveřejný, zhlédnout je ho však už možné na webu. Uvést video jako veřejné a začít ho více šířit do povědomí občanů má spolek v plánu ve druhé polovině dubna. „Po měsíci, kdy video zveřejníme, bychom si mohli říct, zda je video úspěšné, nebo ne. V tuto chvíli jsem sám zvědavý, jaké na něj budou ohlasy,“ říká Staňka, který si ve videoklipu také zahrál.

Nejde o první videoklip, který spolek Naše odpadky představil. V roce 2018 přišel s coverem hitu Despacito od Luise Fonsiho a Daddyho Yankeeho, jehož cílem bylo upozornit na snížení produkce plastového odpadu. Videoklip má na YouTube přes 1,3 milionu zhlédnutí.

Videoklip z roku 2018:

Nápojáři pravidelně upozorňují na to, že třídění se nerovná recyklaci a zálohový systém představuje jedinou cestu, jak dosáhnout evropských cílů.

„Je škoda, že do kultivované diskuse, kterou doposud vedlo se všemi stranami ministerstvo, nyní čím dál více vstupují vulgarismy, dezinformace a nepravdivá osočování. Způsob, který byl v klipu zvolen, jasné vypovídá o těch, kteří za ním stojí,“ reagovala na videoklip Kristýna Havligerová, tisková mluvčí Iniciativy pro zálohování, která sdružuje firmy Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni, Heineken ČR a Plzeňský Prazdroj.

Uvedla také, že spolek je personálně propojený s IT firmou, která obcím poskytuje evidenční systém pro odpadové hospodářství. „V tomto případě jde čistě o hájení dílčích zájmů a byznysu soukromé firmy, které nemají nic společného se zájmy obcí či jejich rozpočtů, za něž se schovávají,“ doplnila.

„Rozumíme, že cílem odpadářské a skládkařské lobby je pouze hájit status quo, tedy současný systém třídění, v němž právě na PET láhvích, které se mají stát předmětem zálohového systému, právě odpadové firmy vydělávají, přičemž obrovské množství dále využitelného a snadno recyklovatelného odpadu končí na skládkách. Tento konkrétní způsob však vnímáme jako naprosto za hranou,“ zmínila Havligerová.

Rozpočty si polepší, uvedlo dříve ministerstvo

PET láhve a plechovky by se v České republice měly plošně zálohovat nejdříve od poloviny roku 2025. Resort aktuálně vypořádává připomínky k legislativě, těch se sešlo nad 700. David Surý z resortu životního prostředí během nedávné debaty uvedl, že novela zákona o obalech by měla na vládu zamířit v průběhu dubna.

Resort životního prostředí nicméně již dříve hovořil o tom, že by si měly obecní rozpočty díky zálohovému systému naopak polepšit. Příjem obecních rozpočtů by se podle dřívějších informací resortu měl zvednout v průměru o 39 Kč na hlavu občana.

„Rozpaky obcí velmi citlivě vnímáme, a proto jsme již na jaře (roku 2023, pozn. red.) při představení tezí novely zákona o obalech informovali, že bude budoucí operátor povinen odvádět část nevybraných záloh ve výši 15 procent obcím. Je to pochopitelné, protože když lidé nezálohují, jsou to právě obce, které řeší, co s petkou, ať už skončí ve žlutém kontejneru, černé popelnici nebo pohozená na ulici či v přírodě. Nový příjem pro obce z nevybraných záloh zaručí, že si obecní rozpočty přilepší ročně v řádu desítek tisíc korun i více,“ zmínil již dříve ministr životního prostředí Petr Hladík.