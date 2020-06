Stát by měl podle Národní rozpočtové rady poslat obcím peníze z rozpočtu

Aktualizujeme 11:08 , aktualizováno 11:08

Výpadky příjmů obcí a krajů způsobené mimo jiné vyplácením příspěvků osobám samostatně výdělečně činným i společníkům malých společností by měly být kompenzovány převody peněz ze státního rozpočtu, a to bez vázání na konkrétní účely. Vyplývá to z vyjádření Národní rozpočtové rady (NRR) v její pravidelné čtvrtletní zprávě o stavu veřejných financí.