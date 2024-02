S poklesem cen energií aktivita energošmejdů vzroste, varuje šéf ERÚ

Začátkem roku skončilo zastropování cen a u některých zákazníků, kteří měli cenu zafixovanou před krizí, ceny prudce stouply. Navíc se zvýšila regulovaná část ceny za energie. Domníváte se, že je to opět příležitost pro „energetické šmejdy“?

Ještě před energetickou krizí zaznamenával náš úřad nejvíce stížností na takzvané zprostředkovatele, kteří byli kvůli nekalým obchodním praktikám označováni za energetické šmejdy. Těch stížností bylo tolik, že se to dostalo do energetického zákona. Od poloviny roku 2022 pak zprostředkovatele povinně registrujeme.

S energetickou krizí jejich aktivita klesla. Ceny šly prudce nahoru, pak byly zastropované, zprostředkovatelé neměli zákazníkům moc co nabídnout. S tím, jak ceny klesají, ovšem očekáváme, že aktivita nečestných zprostředkovatelů zase vzroste. Konkurenční boj o zákazníka vzroste a určitě se opět začnou objevovat i nekalé praktiky. V této souvislosti veřejnost průběžně informujeme a varujeme a také pořádáme kampaně a semináře, na kterých se snažíme vysvětlit, jak má zákazník postupovat, na co si má dávat pozor, a hlavně, že se nemá rozhodovat pod tlakem.