Dodavatel musí dodržovat, co má ve smlouvě, říká šéf ERÚ k rekordní pokutě

Firmě Armex Energy jste udělili rekordní pokutu, za nekalé obchodní praktiky má zaplatit 4,7 milionů korun. Můžete sdělit, jak konkrétně poškodili zákazníky?

V tom případě šlo o to, že zákazníci, kteří měli určité typy smluv s konkrétní pevnou cenou, začali být v momentě, kdy se to dodavateli přestalo hodit, a v podstatě i ne zrovna solidní formou, překlápěni a nuceni přejít na smlouvy, které odpovídaly aktuálnímu stavu – za kolik se prodávaly produkty na obchodních trzích. Na to dodavatel nemá právo. Dodavatel musí dodržovat to, co má uzavřeno se zákazníky ve smlouvách a obchodních podmínkách a nemůže nikoho nutit v momentě, kdy se mu to hodí, aby zákazníci začali platit jinou cenu, než mají uzavřenou.

Kolika zákazníků se tento případ týkal?

Praktika byla zdokumentována na 55 konkrétních případech, které byly identifikovány. V těchto záležitostech se pokuty dávají podle toho, jak závažné je to jednání a kolika zákazníků se to týká, případně jaká jsou porušení i škody na straně zákazníků. To vše se bere v úvahu.

Podle jakého klíče se nakonec stanoví výše sankce? Proč byla pokuta zrovna v tomto případě rekordní?

Při jejím stanovení vycházíme ze základu a tím je výše způsobené škody. A zároveň se také posuzuje, jak agresivní bylo chování příslušného obchodníka k zákazníkům. Pokutu jsme udělili podle Zákona o ochraně spotřebitele. Nejvyšší pokuta, kterou můžeme dát, je pět milionů korun. V tomto případě jsme tedy využili téměř maximální výše, kterou nám umožňuje tento zákon.

O praktikách firmy Armex Energy jste se dověděli na základě stížností zákazníků?

Ano, byla to konkrétní podání. Energetický regulační úřad přijímá a zpracovává podněty od zákazníků. Máme standardní kanály jako klasické telefonní linky nebo email, máme i call centrum, kam se mohou zákazníci obrátit a zeptat na věci, kterým nerozumí. My jim samozřejmě poradíme, ale z některých těchto podání pak vyplynou následné kroky, které přímo směřují ke správním řízením. Tak to bylo i v tomto případě. Čili zákazník nám může poskytnout informaci, na základě které pak následuje kontrola. Druhou možností je dát podnět pro prozkoumání sporu.

Jaký následuje pak postup, jak se konkrétní stížnost zpracovává?

Máme právní odbor, dále sekce kontroly a odbory, které se zabývají různými odvětvími v energetice. Máme odborníky na elektřinu, na teplo, na plyn anebo na obnovitelné zdroje. Nejdříve se podnět posuzuje v rámci jedné z těchto skupin. Zpracuje ho útvar kontroly, konkrétní případy pak řeší oprávněné úřední osoby ve správním řízení, které ho mají přidělený v rámci čísla jednacího. Ty je poté zpracují až do konce.

Správní řízení je přitom dvoukolové. Nejdříve pracovníci v první instanci vydají rozhodnutí a když s tím jedna nebo druhá strana nesouhlasí, tak se mohou odvolat k druhé instancí, kterou je Rada. Ta řeší rozklady proti prvoinstančnímu rozhodnutí. Rozhodnutí, které padne v druhé instanci na Radě, je pravomocné. V rámci všech projednávání na druhém stupni se k tomu vyjadřuje tzv. Rozkladová komise, což jsou jmenovaní zástupci odborníků v energetice. Jsou mezi nimi i právníci, kteří dávají doporučení Radě v rámci druhého stupně.

Čili v případě Armex Energy se jedná o definitní rozhodnutí a firma bude muset pokutu zaplatit?

Ano, je definitivní. Rozhodnutí je pravomocné, proběhly obě instance správního řízení.