Státu vadí soláry a chce ubrat dotace. Malé elektrárny se bojí o přežití

Vicepremiér Karel Havlíček už loni v dubnu předložil návrh, podle něhož by se při stanovení výše podpory pro soláry vycházelo z vnitřního výnosového procenta (IRR) 6,3procenta. Pro ostatní obnovitelné zdroje ale mají být povolené zisky vyšší. Šéf Solární asociace Jan Krčmář říká, že to není fér. V některých případech by taková podpora nemusela stačit ani na pokrytí bankovních úvěrů.

Poslanci ve sněmovním hospodářském výboru budou o novele diskutovat příští úterý a středu. Na jednání podle informací MF DNES míří několik pozměňovacích návrhů.

Ve hře je například srovnání výnosového procenta pro fotovoltaiky s ostatními „nepalivovými“ obnovitelnými zdroji, tedy větrnými a malými vodními elektrárnami. S tím počítal původní ministerský návrh. Další pozměňovací návrh má počítat s IRR na 10,6 procenta pro všechny zdroje, ovšem doplněné o speciální solární daň.



Havlíček už dříve uvedl, že by snížení podpory mohlo ročně ušetřit sedm až deset miliard korun. Na snížení podpory by doplatilo zhruba 1 400 elektráren zprovozněných mezi lety 2006 až 2010, z nichž každá má aspoň 100 kilowattů instalovaného výkonu. A vedle nich tisíce malých střešních elektráren, které byly tehdy k síti rovněž připojeny.

Největší portfolio solárních parků vlastní ČEZ. Jde o jedenáct elektráren o celkovém instalovaném výkonu 125,2 megawattu. Následuje skupina Jufa s 33 elektrárnami a výkonem 86 megawattů. Trojkou je skupina Energy 21, kterou před pěti lety koupil čínský investiční fond China-CEE Fund.

Vedle nich však existují další majitelé elektráren. Jsou to často drobní podnikatelé z různých koutů Česka, kteří fandí zelené energii. Většina se začala o solární elektrárny zajímat už kolem roku 2005, kdy se s podporou v tuzemsku začínalo. Cílem bylo nastartovat rozvoj obnovitelných zdrojů, aby země splnila závazky vůči Evropské unii.

Velká rána pro malé

Ceny fotovoltaických panelů ale byly tehdy poměrně vysoko a bez podpory státu – ve formě garancí na dvacet let – by se investice nikdy nevrátila. „Byl to takový experiment, ale s obrovským rizikem. Nikdo nevěděl, jestli se bude vyrábět elektřina ze slunce, jestli to bude mít návratnost. Šli jsme do toho tehdy jen díky dotační podpoře,“ říká majitel úštěckého hotelu Racek Miloš Doležal.

Kdo vlastní solární panely v Česku Celkový instalovaný výkon v MW ČEZ- 125 Jufa- 86 Energy 21 (Čína)- 75 Decci- 44 Solar Global- 35 Enery (Rakousko)- 21 Scatec (Norsko)- 20 Photon Energy- 15 Solární panel, Amerika (30. 7. 2018). - Na konci roku 2020 bylo v Česku včetně střešních instalací 41 623 fotovoltaických elektráren - Celkový maximální výkon těchto elektráren za standartních podmínek je 2 227 megawattu - Podíl fotovoltaických elektráren na tuzemské výrobě elektřiny koncem minulého roku tvořil zhruba 2,8 %

Má dvě menší elektrárny, jednu přímo na střeše hotelu, druhou poblíž Úštěka. První vznikla v roce 2007, druhá v roce 2010. Na obě si vzal úvěr se splatností 15 let. „Pokud by zákon prošel, jak je nyní navržen, znamenalo by to ukončení projektu. Je pravděpodobné, že jakž takž pokryjeme splátku bance, ale neměli bychom peníze na další investice, na to, abychom v tom pokračovali nadále,“ uvádí Doležal.

„Když vymýšlíte nějaký projekt s garancí státu a stát uprostřed projektu řekne, že vám bere dotaci, je to pro důvěru v instituce velká rána,“ dodává Doležal.

Majitel Kozí farmy Pěnčín Josef Pulíček má dvě fotovoltaické elektrárny. První z roku 2008 o výkonu 130 kilowattů dodává elektřinu v režimu přímé dodávky do sítě distributora. Druhá z roku 2009 má 66 kilowattů, je v provozu v režimu zelených bonusů a pokrývá spotřebu kozí farmy. „Farma spotřebuje zhruba 97 procent takto vyrobené elektřiny, tím ušetří ročně okolo 200 tisíc korun za elektřinu, kterou bychom jinak museli nakoupit ze sítě,“ říká Pulíček.

Podobně jako Doležal má i Pulíček úvěr na 15 let. „IRR ve výši 6,3procenta odpovídá pouze úrokům pro banku. Ale kde jsou peníze na pojištění, celoroční údržbu? Banka si v rámci úvěru jako jednu z podmínek vynutila zřízení dalších účtů, kde bezúročně leží 10 let peníze na případnou výměnu měničů. A zřízení rezervního účtu, kdyby elektrárna nevyráběla. Tyto peníze tam musí ležet až do poslední splátky úvěru,“ vysvětluje Pulíček.

„Chtěl jsem pomoci životnímu prostředí a zabezpečit se na důchod, který je mizerný,“ říká důchodce a spolumajitel rodinné firmy s nábytkem Josef Zoubek. V roce 2009 na ploše zhruba jednoho hektaru postavil solární elektrárnu o výkonu 500 kilowattů.

„Pro ekonomiku elektrárny bude mít jakékoliv snížení podpory fatální následky. Díky všem ‚sankcím‘, kterými nás stát šikanuje po celou dobu existence, ani po deseti letech nedošlo k navrácení investice. O nějakém zisku nelze vůbec mluvit,“ doplňuje Zoubek.

Pravidla měnili už osmkrát

Vlastnictví velkých solárních parků, které vznikly v době solárního boomu, se v minulých letech postupně koncentrovalo. Řada vlastníků elektrárny raději prodala, protože stát změnil pravidla hry během deseti let osmkrát. Na tři roky zavedl solární daň ve výši 26 procent, místo jejího slibovaného ukončení ji posléze prodloužil, byť „jen“ ve výši 10 procent.

V poslední době však trh zamrzl. „Za poslední rok se neprodala žádná významnější fotovoltaická elektrárna. Racionálně uvažující kupující nemůže za této situace koupit a racionálně uvažující prodávající nebude schopen prodat,“ říká zdroj z prostředí solárního byznysu.

Stát chce podporu pro nové fotovoltaické zdroje znovu rozjet, a to hlavně prostřednictvím investičních dotací. Ať z evropských peněz, či z výnosů za emisní povolenky v Modernizačním fondu. Ve hře jsou také stále aukce na budování nových solárních kapacit, byť současná podoba návrhu s nimi nepočítá. Podle některých názorů by to však byla pro stát nejlevnější cesta, protože při zdražování elektřiny a současném poklesu cen technologie by nemusel doplácet ani korunu.

Podnikatelé z první vlny však pochybují. „Kde budou mít investoři jistotu, že stát dohody dodrží? Že za rok, za pět, za deset let nezaklepe na dveře a neřekne: Vraťte ty dotace (možná i s úroky)? Přesto jsem přesvědčen, že fotovoltaika je cesta do budoucna. A doufám, že to i naše vláda pochopí,“ říká Pulíček.