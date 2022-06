Snížení spotřební daně z nafty může být natrvalo, připouští ministr Stanjura

Vláda zvažuje, že by snížení spotřební daně z nafty bylo trvalé. Rozhodnout o tom má do konce srpna. V pořadu Otázky Václava Moravce to prohlásil ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy jeho strana podpoří vládní úsporný tarif na energie.