Škoda Auto plánuje letos zvýšit prodej na českém trhu

12:06

Škoda Auto plánuje letos zvýšit prodej na českém trhu zhruba o pět tisíc vozů na 80 tisíc aut. Tržní podíl by tak měl zůstat na 36,9 procenta. Prodej ojetých aut v programu Škoda Plus má vzrůst o šest procent na 57 tisíc vozů. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček.