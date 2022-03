Peníze z prodeje pozemku zamrzly v Sberbank. Visí v advokátní úschově

Až 120 tisícům klientů Sberbank ze dne na den zamrzly peníze na účtech. Garanční systém finančního trhu (GSFT) již zahájil výplatu základních náhrad vkladů. Tento týden pak zahájil GSFT výplatu vkladů, které byly vedené na účtech advokátních či notářských úschov.

Na výplatu zvýšených náhrad (nad 100 tisíc eur, zároveň však maximálně do 200 tisíc eur) si klienti musí ještě počkat, podle zákona na zahájení jejich výplat má GSFT čtyři měsíce od rozhodného dne, tedy nejpozději do 28. června.

Pojištění vkladů Vklady klientů bank, včetně Sberbank, jsou ze zákona pojištěny do 100 tisíc eur (zhruba 2,5 milionu korun) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

O výplatu zvýšené náhrady musí klienti Garanční systém přímo požádat – není to jako u základních náhrad, kdy stačí dorazit do banky a prokázat se dokladem.

Bez pozemku a peněz

Jedním z takových čekajících klientů je pan Milan, který svoji životní situaci chtěl vyřešit tím, že prodá stavební pozemek určený k výstavbě rodinného domu v hodnotě vyšší než 4,4 milionu korun. Minulý měsíc tak učinil, podepsal smlouvu o prodeji a nyní čeká na peníze.

Po zapsání do katastrálního úřadu by mu měla být vyplacená částka v hodnotě 3,65 milionu korun. Nyní se ovšem obává, že nejen že nebude vlastnit pozemek, ale nedostane ani příslušnou částku, protože peníze skončily v advokátní úschově ve Sberbank.

„Po odečtu zálohy 750 tisíc korun, kterou jsem dostal už dříve přímo na svůj účet, je nyní na účtu advokátní úschovy přes 3,5 milionu. Přepis v katastru doběhne v pondělí a nejde jej zastavit, protože kupující dodržel kupní smlouvu, navíc čistě teoreticky, pokud by se proces na katastru přerušil, bez peněz i nemovitosti by byl nezaviněně pro změnu kupující, což také nic neřeší,“ napsal redakci MF DNES.

Advokátní úschova Advokátní úschovy využívají klienti v souvislosti s koupí nemovitostí. Prodávající a kupující si v těchto případech standardně sjednávají, že kupní cena za prodávanou nemovitou věc bude uhrazena složením částky ve výši kupní ceny na zvláštní účet advokáta u banky (advokátní úschovy). Kupující tímto splní svou povinnost uhradit kupní cenu. „Zde je nutno upozornit, že advokát není vlastníkem peněžních prostředků v advokátní úschově. Dále se postupuje tak, že po zapsání vlastnického práva kupujícího k prodávané nemovité věci, peněžní prostředky z advokátní úschovy se uvolní – vyplatí se prodávajícímu,“ vysvětluje Miroslav Šperka, advokát a partner V4 Group a dodává: „Každý případ je však potřebné posuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti a je potřebné analyzovat podmínky, které byly sjednány mezi prodávajícím a kupujícím.“ Prodávající jako vlastník peněžních prostředků v advokátní úschově může požadovat vyplácení náhrady z Garančního systému z titulu pojištění vkladů. „Advokát, rozhodne-li se, může toto břemeno vzít na sebe a vyplatit prodávajícímu kupní cenu v celé výši a pak si peníze nárokovat u GSFT,“ říká Šperka.

Nyní se pan Milan obává, že dostane pouze částku do výše 100 tisíc eur, což je 2 499 500 korun (podle kurzu v rozhodný den 28. února 2022) a na zbývající více než milion si bude počkat třeba i několik let než proběhne likvidační řízení, z kterého se nepojištěné vklady budou vyplácet.

Podle GSFT, při založení účtu o advokátní úschově nebo nejbližší dispozici s ním, měl daný advokát povinnost oznámit Sberbank skutečného vlastníka daných peněžních prostředků.

Limit lze zvýšit až na 200 tisíc eur Fyzické osoby mají ze zákona pojištěny dočasně vysoké vklady nad

100 tisíc eur. Jde například o vklady plynoucí z dědictví, prodeje nemovitosti určené k bydlení nebo pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Podmínkou je, že vklad byl do banky vložen v období tří měsíců, které předcházely krachu banky, tedy v případě krachu Sberbank před 28. 2. 2022.

„Pokud advokát tuto svou povinnost splnil, bude výplata náhrady provedena takto advokátem označené osobě. V případě, že vklad přesahuje zákonný limit pojištění do 100 tisíc eur a zároveň jsou splněny podmínky pro vyplacení tzv. zvýšené náhrady, je možné požádat GSFT do dvou měsíců od rozhodného dne o výplatu zvýšené náhrady pohledávky z vkladu. Zákonem pojištěná částka by v tomto případě činila až ekvivalent 200 tisíc eur (4 999 000 korun). Případnou zbývající část nepojištěné pohledávky z vkladu je třeba řešit s likvidátorem, až bude jmenován,“ vysvětluje ředitelka Garančního fondu Renáta Kadlecová.

Výplaty z advokátních úschov se zpožděním

Podle pana Milana, který ve čtvrtek společně s kupujícím pozemku, na kterého má být účet vedený, navštívil jednu z poboček Komerční banky, doposud účet (z advokátní úschovy) neevidují.

„V Komerční bance nám nebyli schopni sdělit, kdy budou vklady dostupné. Celý proces mi připadá hrozně zdlouhavý. Navíc údaje z advokátních úschov má k dispozici také Advokátní komora, takže si Garanční systém může o ně požádat a tím proces zrychlit,“ domnívá se pan Milan. Skutečnost je ovšem jiná.

Podle GSFT je jediným relevantním zdrojem informací o účtech klientů a jejich identifikaci v tuto chvíli Sberbank. Ta je za obsah předaných dat také zodpovědná.

„Garanční systém nemůže proto přijmout údaje od jiných osob, neboť by nemohl ověřit jejich relevanci a správnost. Banka bohužel nedodržela ustanovení zákona o bankách a podklady potřebné pro vyplacení náhrad Garančnímu systému v zákonem stanovených lhůtách nedodala,“ doplňuje ředitelka a dodává, že k 16. 3. 2022, předala Sberbank identifikaci pouze čtvrtiny účtů klientů advokátních úschov, 2781 oprávněných klientů.

Těmto klientům byly ihned ze strany GSFT odeslány dopisy s informací o výši náhrady, organizaci výplat a podklady k výplatě náhrady byly také předány Komerční bance.

Jako důvod proč dosud nebyly všechny podklady pro výplatu náhrad Garančnímu systému předány, Sberbank uvedla „nekompletnost, neúplnost údajů a chybné formáty v datech předávaných ze strany příslušných advokátů.“

„Jakmile Garanční systém obdrží od Sberbank další podklady pro vyplacení náhrad vkladů vedených v advokátních úschovách bude o tom klienty informovat a podklady předá Komerční bance k vyplacení,“ doplňuje Kadlecová a dodává, že vzhledem ke složitosti identifikace oprávněných klientů je proces předání dat bankou o něco delší než u základní výplaty náhrad vkladů. Zároveň GSFT musí předaná data zkontrolovat, a pokud nejsou kompletní, požádat banku o vyjasnění.

„Může se tedy stát, že některé případy budou připraveny k vyplácení o několik dní později. GSFT bude jednotlivým klientům odesílat doporučeně, na adresu jejich trvalého bydliště, informační dopis s podrobnostmi o zahájení a organizaci výplat,“ dodává Kadlecová.