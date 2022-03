Klientům Sberbank poputují miliardy. Na výplaty padne značná část fondu

Čí klienty Garanční systém v minulosti vyplatil: ERB bank, a.s

WPB Capital, spořitelní družstvo

Metropolitní spořitelní družstvo

Úvěrní družstvo PDW, Praha

UNIBON, spořitelní a úvěrní družstvo

Vojenská družstevní záložna

Plzeňská banka, a.s.

Union banka, a.s.

Moravia banka, a.s.

Universal banka, a.s.

Pragobanka, a.s.

Kreditní banka Plzeň, a.s.

Velkomoravská banka, a.s

Realitbanka, a.s.

Podnikatelská banka, a.s.

První slezská banka, a.s.

AB banka, a.s.

Česká banka, a.s.