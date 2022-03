Klienti Sberbank mohou u Komerční banky vybírat vklady, mají na to tři roky

Bezhotovostně bude možná výplata peněz na všech 241 pobočkách Komerční banky. Náhrady se klientům Sberbank budou vyplácet tři roky, tedy do března 2025.

Česká národní banka v pondělí 28. února oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Garanční systém i Komerční banka na svých internetových stránkách zveřejnili podrobné instrukce, jak při výplatách postupovat.

Garanční systém přes Komerční banku vyplatí sto procent vkladů klientů, maximálně do 2 499 500 korun na jednoho vkladatele. Suma odpovídá kurzu koruny k euru 28. února. Ze zákona je pojištěn vklad do

100 000 eur.

K výplatě vkladů bezhotovostně stačí, když klient bankéři doloží dokumenty nutné pro převod peněz a banka převod zrealizuje na klientem vybraný účet. Na pobočce stačí prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob podnikatelů ještě dokladem o oprávnění k podnikání.

Bezproblémové výplaty na pobočkách

Výplata vkladů klientům Sberbank je zatím na pobočkách Komerční banky bez problémů a plynulá.

V pobočce Komerční banky v jihlavské Palackého ulici je kvůli výplatám náhrad vkladů klientům Sberbank CZ živo, lidé stále přicházejí. Po 08:30 nemuseli dlouho čekat. Odcházející byli s odbavením spokojení. Pobočka ve středu otevřela o hodinu dřív, místo od devíti funguje už od 8 hodin. Podnikatele směřují šipky do jedné odbavovací místnosti a fyzické osoby do jiných prostor o patro výš.

V Liberci byla menší fronta před Komerční bankou jen před otevřením „Přišel jsem na půl devátou a za pět minut jsem byl venku. Vzali mě hned a vyřízeno bez problémů. Peníze jsem si nechal převést na jiný účet,“ řekl jeden, nyní již bývalý, klient Sberbank.

Několik desítek lidí čekalo ve frontě na otevření Komerční banky na náměstí Svobody v Brně.

Vklady klientů v číslech

Podle údajů Garančního systému má nárok na výplatu základní náhrady vkladů více než 106 tisíc klientů zkrachovalé Sberbanky, z toho 95 tisíc z nich jsou fyzické osoby a 11 tisíc klientů jsou právnickými osobami.

Služeb banky Sberbank CZ využívali nejen klienti z České republiky, ale v bance jsou evidovány vklady z dalších 104 zemí, nejvíce pak z Ruské federace (2 667) a Ukrajiny (1 428).

Klientů, kteří měli v bance vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů je 2 600 a třicet klientů mělo v bance vklady přesahující 100 milionů korun. Nejvíce klientů, a to 52 tisíc má v bance vedeny vklady do výše

10 tisíc korun a 3 tisíce klientů má v bance vedeny vklady do výše 1 koruny.