Střední Asie jako netěsnící okno do Ruska. V sankcích zeje díra

Střední Asie zůstává jedním ze slabých míst, kudy i nadále proudí zboží dvojího užití do Ruska. Export ze zemí EU do těchto států v posledních dvou letech rekordně narostl. Evropská unie o problému ví a společně s dalšími západními zeměmi se snaží porušování embarga řešit. Firmám třetích zemí zapojených do reexportu hrozí, že se také ocitnou na černém seznamu.