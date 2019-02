Ekologie či energetika? Debatovat budou poslanci Balcarová a Zahradník

Ministerstvo průmyslu a obchodu koncem loňského roku zveřejnilo plán, jak „ozelenit“ Česko a uspořit více energie. Záměr však neměl pozitivní ohlas. Ekologové a zástupci moderní energetiky mu vyčítali, že není dost ambiciózní a pomíjí potenciál obnovitelných zdrojů. Průmyslové podniky a podnikatelská lobby se zase bály, že kvůli vysokým nákladům ztratí konkurenceschopnost.

Diskusní pořad Rozstřel sledujte živě v pondělí od 12:30.

Ekologie versus energetika je ožehavé téma nejen v Česku, ale celé Evropské unii. Jak dokládají snahy našich představitelů v evropských institucích, vyjednávání není jednoduché. Česko kritizuje zejména značné negativní dopady na konečného spotřebitele.

„Snažíme se maximálně naplnit to, co po nás Evropská unie chce, a zároveň hledáme cesty, aby to mělo co nejmenší finanční dopad na Českou republiku a na spotřebitele,“ uvedl dříve náměstek ministryně průmyslu pro energetiku René Neděla.

V pondělním Rozstřelu bude proekologické stanovisko zastávat poslankyně za Piráty Dana Balcarová, která šéfuje výboru pro životní prostředí Sněmovny. Na opačné straně bude poslanec za ODS Jan Zahradník, který do diskuse přinese argumenty hájící ekonomickou stránku.