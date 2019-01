Piráti navrhují zrušit povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot

Do boje proti povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot vytáhli Piráti. Poslanci Dana Balcarová a Radek Holomčík představili ve čtvrtek novelu zákona o ovzduší, která tuto povinnost ruší. Je to tak trochu i „kopnutí“ do premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.