Plast se vrací do obchodů. Hygiena v době pandemie vítězí nad ekologií

„Přestože dlouhodobě bojujeme proti nadbytečným plastům, za současné situace je jednoznačnou prioritou bezpečnost potravin a­ ochrana zdraví našich zaměstnanců i zákazníků. Proto v případech, kdy je to možné, upřednostňujeme balené potraviny před nebalenými,“ potvrzuje například mluvčí prodejen Penny Market Tomáš Kubík.



Pokud jde o pečivo, rohlíky, housky, ale i další, například rozpékané bagety, kaiserky, nejrůznější bulky a koláče se prodávají zpravidla z odkrytých boxů. Na tento způsob prodeje proto upozornila ve svém prohlášení i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Jídlem se virus asi nešíří

„Při maloobchodním prodeji by měl být zvláštní důraz kladen na zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro prodej nebalených potravin, zejména nebalených pekařských výrobků, které jsou spotřebiteli konzumovány zpravidla bez další úpravy,“ uvedla SZPI minulý týden na svém webu v doporučeních pro prodejny potravin. I ­když zároveň dodává stanovisko Státního zdravotního ústavu, že přenos viru potravinami nebyl zatím prokázán a je nepravděpodobný díky jeho nízké stabilitě v prostředí.

„Už léta se mluví o tom, jak více zakrýt pečivo v prodejnách. Teď jsme se začali bavit o tom, jak ho zkusit více balit,“ uvádí manažer jednoho z řetězců s tím, že to však není nijak jednoduché zavést. Jednou z možností je balit nyní volně prodejné rohlíky po deseti kusech. Otázka je, kdo by je balil, zda výrobce, či prodejce. V úvahu by přicházela podle lidí z byznysu asi dohoda jen s velkými výrobci, což je hlavně v tomto oboru největší společnost Penam, protože menší pekaři na to nemají kapacitu.

Nastolený směr úvahy potvrzuje i­ šéf Košíku Tomáš Jeřábek. „My máme pečivo v provozu relativně chráněné, ale reálně o tom přemýšlíme. Pečivo je základní součást, je možné ho navýšit o balené věci, zúžit sortiment. Máme to rozdiskutované, jak tyhle věci omezit a jak je nahradit. Může to být ze dne na den hrozně rychlé, že to pečivo vylistujeme a přivezeme jen balené,“ uvádí Jeřábek.

Pečivo jen v rukavicích

Ostatní obchodní řetězce nejsou k­ tomuto potenciálnímu a minimálně psychologickému problému na prodejně moc sdílní. Všechny řetězce se nicméně snaží v tomto směru alespoň zpřísnit hygienické podmínky.

„V rámci volného prodeje nebaleného pečiva máme ve všech hypermarketech informační plakáty nad koši s výrobky s upozorněním o dodržování hygienických standardů. Zákazníci mají k dispozici dostatečné množství jednorázových rukavic a ostatních přepravních obalů,“ uvádí například jednatel Globusu Bronislav Matyšek s tím, že mají i širokou nabídku baleného pečiva.



Také v Lidlu podle mluvčí Zuzany Holé zvýraznili jejich standardní upozornění pro zákazníky, aby při výběru pečiva používali rukavice. „Možnosti balení volně prodávaného pečiva jsou omezené,“ dodává k tomu za Penny Markety Tomáš Kubík.

Marta Nováková, mající na starosti kvalitu v internetovém prodejci Rohlík, přibližuje, jak probíhá „nákup“ pečiva u nich: „Prostor, ve kterém kompletace probíhá, je uzavřený se zvláštním hygienickým režimem. Pracovníci mají bílé pláště, síťky na vlasech a rukavice. Všechno pečivo je baleno do papírových sáčků. Prostor pekárny je denně dezinfikován.“ Preventivně také podle ní všem pracovníků při vstupu na směnu měří teplotu, zavedli povinnou dezinfekci rukou při vstupu na pracoviště.

O to se samozřejmě snaží i ostatní kamenné obchody, které jsou v­ horší situaci v tom smyslu, že jim do prodejny chodí lidé zvenčí, a to v mnohem větší míře než v běžném období tohoto roku. Věnovat zvýšenou péči a pozornost čištění a dezinfekci prostor i vybavení prodejen včetně nákupních košíků doporučuje i SZPI. O což se řetězce v rámci možností, protože personál je pod mnohem větším náporem než jindy, snaží.

„Čištění nákupních vozíků v prodejnách probíhá standardním způsobem jako dosud, bohužel nejsme schopni zajistit jejich dezinfikování po každém jednotlivém použití. Pravidelně čistíme také všechny naše pokladny včetně pokladních pásů či platebních terminálů,“ popisuje například mluvčí prodejen Lidl Zuzana Holá. A řeší i další možnosti preventivní ochrany, jako například uzavření zákaznických toalet či umístění dezinfekčních prostředků u vstupu do prodejen. To ale podle ní bude kvůli instalaci ve všech prodejnách nějakou dobu trvat.

Lidé skupují všechno

Kromě snahy ochránit zaměstnance i zákazníky se nyní řetězce potýkají i s tím, jak narůstající poptávku a snahu zákazníků se předzásobit zvládnout. „K již trvalému zájmu o trvanlivé potraviny jako rýže, těstoviny, konzervy, balené nápoje a mléčné produkty se nám ‚přes noc‘ vyprodala dvoutýdenní zásoba šunky a týdenní zásoba mražené zeleniny,“ popsala v sobotu mluvčí Rohlíku Zdeňka Svoboda Kuhnová. S dodávkami zatím podle ní problém nemají, ale otázkou je do budoucna sortiment ovoce a zeleniny vzhledem k uzavírání hranic. „Navýšili jsme i zásoby alkoholických nápojů s ohledem na uzavření restaurací,“ dodává.

„Dnes již prakticky žádný dodavatel suchých potravin nedodává z vytvořených zásob, nýbrž vyrábí zboží čerstvé. Mnoho dodavatelů zboží přiděluje mezi jednotlivé obchodníky a zdaleka nás nejsou schopni vykrývat na sto procent,“ doplňuje za Globus Bronislav Matyšek s ­tím, že situace u výrobců prakticky kopíruje situaci na regálu.

Podobně jsou na tom i drogerie. „Zákazníci projevují zájem zejména o antibakteriální a dezinfekční prostředky, dětskou výživu, dětské pleny a potřeby pro domácnost, u ­čehož se zaměřují hlavně na papírové zboží a čističe. Roste také prodej potravin a krmiv pro zvířata. V těchto kategoriích evidujeme obecně nárůst v řádech desítek procent, ve vybraných kategoriích se jedná o stovky procent,“ uzavírá za dm drogerie Jiří Peroutka.