Předzásobujeme se, máme prostor pro stovky kamionů, říká šéf Košíku.cz

Co je dnes pro vás nejtěžší?

Nejhorší je uřídit všechny úkoly kolem. Predikovat, jak moc se předzásobit, jestli na den, na týden, na měsíc. Firma na to není připravená ani organizačně, ani kapacitně, i lidsky je těžké to mentálně pobrat. Do toho spousta paniky. Je potřeba si uvědomit, že nyní je vše nepredikovatelné, nikdo nic neví. Chápu, že lidé mají tendenci se chránit a zabezpečit si potravu, to je přirozené, ale všechny tyhle věci to zhoršují. Ale nemůžeme se na to teď dívat, jako že má někdo žně. Je fakt těžké všechny tyhle věci zkoordinovat, pro všechny řetězce. Všichni potřebují mít relativně klid, aby nebyly výkyvy. Panika je k ničemu.