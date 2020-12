Přijde insolvenční vlna, kterou nezbrzdíme, říká bavorský podnikatel

„Nastane obrovská vlna insolvencí, kterou nebude možné zabrzdit. Je to jedním slovem katastrofa,“ říká v rozhovoru jeden ze spolumajitelů firmy Claus Six.

Jak se díváte na současný německý lockdown?

Od začátku listopadu jsou uzavřeny jen některé segmenty trhu. Z pohledu pandemie to ale nepřináší zatím žádné výrazné výsledky, ovšem ekonomicky to silně ohrožuje řadu firem. Buď mělo být na určitou dobu uzavřeno prakticky všechno, a nebo měla vláda podnikatelskou sféru nechat být.

Co znamená tahle situace pro společnost Westernstadt Pullman City?

Je to jedním slovem katastrofa. Na jaře jsme měli tři měsíce zavřeno a tento časový úsek mohu vyčíslit ztrátou v obratu na 3,5 milionu eur. Teď jsme opět zavřeni, a to v předvánočním období, kdy už byl kompletně připraven a vybudován adventní trh v celém areálu. V prostoru areálu jsou subjekty, které už vyhlásily bankrot, finanční pomoc od státu nezískaly a jejich podnikatelská činnost z důvodu uzavření celého komplexu nemohla probíhat.

O kolik procent se nakonec snížil váš letošní obrat v porovnání s minulým rokem?

Ztrátu můžeme předběžně vyčíslit na 6,5 milionu eur, propad se aktuálně pohybuje okolo 60 až 70 procent.

A co zaměstnanci?

To je největší problém. V běžné letní sezoně potřebujeme 150 spolupracovníků, na vánočním trhu od poloviny listopadu do Nového roku se jich podílí na 350. Naši spolupracovníci se spoléhali, že za přísných hygienických podmínek, které jsme v průběhu jara a léta nastavili, bude zimní, v podstatě venkovní činnost areálu běžet dál. Momentálně jsou ale všichni na tzv. kurzarbeitu, dostávají 67 procent předchozí mzdy. Pokud se někdo dostane do finančních obtíží, pomáháme z našich privátních finančních zdrojů.

Předpokládám, že je na provoz westernového města napojena řada dodavatelských firem.

Ano, máme poměrně široký okruh regionálních dodavatelů, kteří jsou úzce navázáni na naše aktivity. Pro nás, a tím pádem i pro ně, představoval listopad a prosinec velmi dobrý zdroj ekonomické činnosti ke konci roku. Teď jsme všichni ve stejných potížích, turistická branže patří k nejpostiženějším odvětvím. My například provozujeme hotel a stejně jako hotely v celé široké oblasti jsme měli rezervace kapacit na letošní zimní sezonu ve vysokých číslech. A teď v listopadu nastala jedna velká vlna storen.

Čerpáte nějakou státní pomoc?

Střední podnikatelská třída je z pohledu finanční pomoci zatím nedostatečně pokryta. Od státu jsme zatím nedostali nic, respektive to, co jsme na jaře obdrželi, jsme museli vrátit.

Subvence ve výši 173 000 eur šla kompletně zpět, protože jsme v letní sezoně o něco překročili stanovený maximální obrat ve výši šedesáti procent obratu ve stejném období v roce 2019. Od konce listopadu je možné podávat žádosti o finanční pomoc ve výši 75 procent loňského obratu. Zatím nedokážu říct, jak to bude probíhat.

Jak tedy situaci ekonomicky zvládáte?

Aktuálně jsme nuceni podnikání dotovat z vlastních finančních zdrojů, abychom tuto situaci přestáli. Investice do hygienického konceptu, které jsme uskutečnili v létě, v tuto chvíli nemají žádnou finanční odezvu.

Máte nějakou prognózu, co se týče ekonomického vývoje v nejbližších měsících?

Nedá se to odhadnout. Pokud budeme mít možnost v polovině ledna otevřít a vánoční trhy přesunout na začátek příštího roku jako zimní svět, existuje naděje, že do konce února nějakým způsobem ztrátu kompenzujeme.

A pokud se stane, že do léta bude muset provoz nejen Vaší firmy zůstat uzavřen, co se bude dít pak?

Nastane obrovská vlna insolvencí, kterou nebude možné zabrzdit. Ta přijde v nějaké podobě tak jako tak, ale je otázkou, v jaké intenzitě.