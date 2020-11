Německo překonalo hranici milionu nakažených, reprodukční číslo má 0,9

Ve čtvrtek se v Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, infekce koronavirem prokázala u 22 806 lidí. Dosud nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených hlásil RKI před týdnem, kdy jich přibylo 23 648.

S covidem-19 zemřelo za uplynulý den dalších 426 lidí. Podle agentury DPA to je dosud nejvyšší zaznamenaný počet mrtvých za 24 hodin. Z více než milionu lidí, u kterých se od počátku epidemie nákaza prokázala, se podle odhadu RKI zhruba 696 100 již uzdravilo.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu činilo ve čtvrtek večer 0,9. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba dalších 90 lidí. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.



Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu oznámila, že Německo kvůli vysokým počtům případů nákazy prodlouží karanténu do 20. prosince.

Restaurace, kina, divadla a také volnočasová zařízení zůstávají zavřená. Německo. Soukromá setkání rodin a známých se omezila na maximálně pět lidí z nejvýše dvou domácností, děti do 14 let do tohoto limitu započítávány nejsou.

Podle ministra zdravotnictví Jens Spahn už v­ polovině prosince by lékaři mohli začít s očkováním proti koronaviru. Spolkové země připravují očkovací centra a jejich kapacity tak, aby za tři týdny mohly očkování naplno spustit.



Německo si prostřednictvím vlastních dohod a v rámci hromadné objednávky EU zajistilo 300 milionů dávek vakcín, tedy výrazně více, než bude pro svých 80 milionů obyvatel potřebovat. Spahn připustil, že se Německo rozdělí s dalšími zeměmi.



Podle JHU se nejvíce případů nákazy koronavirem prokázalo ve Spojených státech (téměř 12,9 milionu), v Indii (téměř 9,3 milionu) a v Brazílii (téměř 6,2 milionu). Hranici dvou milionů nakažených už překonaly Francie a Rusko. Přes milion infikovaných pak zaznamenalo sedm zemí, z toho čtyři evropské: Španělsko, Británie, Itálie a nově i Německo.