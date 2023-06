Pivní kulturu teprve zkoumáme, zápis do UNESCO potrvá roky, říká šéfka svazu

Ve chvíli, kdy se objevily informace o tom, že by česká pivní kultura měla být zapsána do nehmotného kulturního dědictví UNESCO, se vyrojily spekulace, co česká pivní kultura vlastně je.

Mluvit o zapsání na seznam UNESCO je ještě poměrně předčasné. Teď jsme teprve prošli první krajskou částí a tam zapisujeme prvek na seznam kulturního dědictví. Nyní půjdeme na druhou úroveň, což je národní přihláška. O tom, co je česká pivní kultura, může mít každý představu úplně jinou.

Ale v rámci přihlášky jsou jasně specifikované body, které musí obsahovat. Že je to prvek, který je živý, který se předává z generace na generaci, který má význam pro skupinu lidí... Tohle všechno budeme připravovat, ale nebudeme to jako svaz dělat sami, protože je to velice odborná záležitost. Proto jsme sestavili radu pro vyplnění přihlášky, kde jsou odborníci ze sociologie, etnologie, historie. A ti budou i za pomoci ministerstva kultury a dalších institucí, kterých se to týká, dávat dohromady definici českého pivního dědictví.

Podle současného časového plánu by to měli mít hotové kdy? Zhruba necelý za rok by se měla dávat přihláška oficiálně na ministerstvo kultury?

S radou se poprvé setkáme příští týden v Brně, máme ambice do konce prázdnin připravit takovou bílou knihu toho, co ta definice je, s nějakými základními body. A určitě chceme národní přihlášku podat ve vyhlášeném termínu, tedy do konce příštího února.

Kdy by se tedy mohla česká pivní kultura ocitnout na Seznamu kulturního dědictví UNESCO?

Pokud všechno půjde dobře, mělo by se to v únoru příštího roku schvalovat na ministerstvu kultury. A následující rok by stát pak dával přihlášku mezinárodní, kdy se začínáme bavit o UNESCO. A tam nevím. Mají tam pravidla, že se každý rok nominují země z určitých regionů, a tak věřím, že na nás to okno zbyde co nejdříve. A byli bychom rádi, kdyby to v roce 2026 mohlo být.

V posledních týdnech se v Praze uskutečnil sjezd evropských pivovarníků, zařazení do UNESCO pro českou pivní kulturu podpořil mimo jiné Gavin Hattersley, šéf nadnárodní skupiny Molson Coors, která v ČR vlastní Pivovary Staropramen.

Ano, máme také velkou podporu od asociace v Belgii, kde už podobným procesem prošli. Tak nám radí mimo jiné, čeho se vyvarovat, protože například Němci to úplně nezvládali a šli cestou pokus omyl. My to chceme mít všechno připravené co nejlépe, takže je to pro nás velká pomoc.

Zástupce právě belgických pivovarníků Maudgal Krishan v Praze mluvil o tom, že jim zapsání na seznam UNESCO dává obrovskou výhodu při jednání se státem. Například kdyby se znovu kvůli epidemiologickým důvodům rušilo setkávání, hospody s označením UNESCO se budou daleko hůř zavírat. Není tedy cesta českých pivovarníků především kvůli této výhodě, že budou moci říct, že jsou v rámci ČR výjimečnější než jiné obory například i při jednání o daňových záležitostech jako je spotřební daň?

Když jsem někde v zahraničí a řeknu, že jsem z Česka, okamžitě se mě na pivo zeptají. Je to první nebo druhá otázka. A je to věc našeho národního kulturního dědictví. Je to součást naší kultury a identity a myslím, že jsme na to hrdí. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vyrábíme alkoholický nápoj, takže pracujeme i na preventivních a osvětových kampaních. Uznání významu českého pivovarnictví je pro nás důležité. Myslím, že to prospěje i turismu a ekonomice ČR. Ale samozřejmě to může pomoci i jinde.