Bitva o lehké pivo pro USA. Heineken využívá obří trans průšvih Budweiseru

Nizozemský pivovar doufá, že Heineken Silver dodá jeho podnikání ve Spojených státech pořádný impuls. V posledních deseti letech totiž prodeje této značky v USA v podstatě stagnovaly. Nové pivo se sníženým obsahem alkoholu, sacharidů i kalorií to však má napravit, píše agentura Reuters.

Je to jen pár týdnů, co americký trh s pivem prožil pořádné zemětřesení. Kvůli trans reklamě se totiž mnozí konzumenti od pivovaru Anheuser-Busch distancovali a přestali jeho pivo, a zejména značku Bud Light, úplně nakupovat. Zatím není jisté, jestli se pivovaru podaří ztracené zákazníky získat zpět, ale situace se rozhodl využít konkurenční Heineken.

Aby si Heinekenu Silver podařilo najít své zákazníky, plánuje pivovar mezi Američany v dalších měsících rozdat zdarma více než dva miliony ochutnávkových vzorků. Heineken Silver se má stát i jedním ze symbolů blížícího se tenisového turnaje U.S. Open nebo listopadové Velké ceny Formule 1 v Las Vegas.

V USA se prodává od března

Heineken Silver se na americkém trhu začal prodávat koncem letošního března. Výkonná ředitelka podniku pro Spojené státy Maggie Timoneyová v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedla, že značka Heineken Silver má podle ní poměrně solidní možnost oslovit tradiční konzumenty prémiových ležáků.

Například analytik společnosti Euromonitor, Spiros Malandrakis, ale neskrývá k novému pivu své výhrady. „Úkol to pro Heineken bude těžký,“ řekl Reuters s tím, že zejména mladší spotřebitelé z generace Z se od piva pomalu odklánějí, a to hlavně k alkoholickým mixům nebo lihovinám.

Timoneyová se ale tomuto názoru snaží oponovat a říká, že právě mladší lidé budou cílovou skupinou nového piva. Heineken chce oslovit i ženy a spotřebitele, kteří pivo dosud vůbec nepili.

K nim by se mohla řadit třeba i šestadvacetiletá marketingová specialistka Madeline Raineriová ze St. Louis. „Na prstech jedné ruky bych spočítala, kolikrát jsem v životě pila pivo od Heinekenu. Kdyby ale tento pivovar měl v nabídce i lehké pivo, které by se dalo popíjet u bazénu nebo řeky, určitě bych ho vyzkoušela,“ uvedla.

Heineken Silver začal ve Vietnamu

Heineken je druhým největším výrobcem piva na světě. V USA se mu ale dlouhodobě příliš nedaří a zaujímá tam v pomyslném žebříčku až čtvrté místo.

Svůj kousek Heineken Silver poprvé představil světu v roce 2019, a to ve Vietnamu. Tamější konzumenty velmi zaujal, a to zejména díky specifické chuti, která podle nich byla ve srovnání s dalšími pivy od Heinekenu méně hořká. Následně se i díky tomuto úspěchu jeho prodeje přesunuly i do dalších asijských zemí i celé Evropy. Nyní se na řadu dostala i Amerika.

Americký pivní trh podle statistik Euromonitor International vygeneroval v roce 2022 118 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 2,6 bilionu korun. Zvláště vysoké oblíbenosti se těšila lehká americká piva, mezi která se právě Heineken Silver řadí.

Analytik Trevor Stirling ze společnosti Bernstein Research ale dodává, že Heineken bude muset v USA bojovat s předsudkem, že jde o starou značku, kterou pili hlavně naši tátové a dědečci. „Heineken Silver by mohl být pro americké konzumenty přitažlivý, ale společnost to bude stát hodně práce a úsilí, aby svůj pohled na tento pivovar přehodnotili,“ dodal.