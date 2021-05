Rok u monitorů zkazil dětem zrak. Optici zaznamenávají nápor objednávek

Pokles zakázek očních optik se týká především velkých zahraničních řetězců, které mají své provozovny v obchodních centrech. Ale také optik umístěných v centru velkých měst, které jsou závislé převážně na zahraničních turistech. Přestože někteří optici velmi záhy přešli do online prostředí, kde jim tržby rostly, shodují se, že osobní kontakt se zákazníkem je v jejich byznysu klíčový.

„Nejméně to odskákaly menší soukromé optiky, které mají stálé klienty. Pokles byl hodně kolísavý, maximálně třicet procent,“ vysvětluje Václav Antonín, majitel optiky a prezident Společenstva českých optiků a optometristů (SČOO). Podle jeho slov ani z hlediska objemu tržeb a obratu to nebylo nejhorší, protože o co bylo méně zákazníků, tím byla pak hodnota jednotlivého nákupu vyšší.

„Covidový rok 2020 jsme zakončili s poklesem tržeb v řádu desítek procent proti roku 2019. Bohužel jsme v tomto roce vynaložili více nákladů, které byly spojeny především s nákupem ochranných a desinfekčních pomůcek, což se projevilo i na nižší ziskovosti. Nicméně i tento pokles bereme s ohledem na aktuální situaci jako úspěch,“ doplňuje Martin Trepáč, marketingový ředitel Fokus Optik.

Nejméně zasažené byly také ty optiky, které poskytují měření zraku tzv. optometrii a brýle vyrobí na počkání.

„U našich optometristů jsme zaznamenali více požadavků na měření zraku, nicméně často nešlo o objektivní zhoršení zraku, ale právě subjektivní pocit způsobeným větší únavou očí způsobené dlouhodobou činností u počítače. Lidem navíc chyběl čas strávený v přírodě a více odpočinku, což má na zrak a celkovou pohodu samozřejmě vliv,“ říká Jaromír Kijonka, spolumajitel společnosti Alensa.cz.

Během lockdownu byla mobilita lidí prakticky na nule a zákazníci tak chodili nakupovat pouze v nejnutnějších případech. Střídavé otevírání a zavírání obchodů se podepsalo i na tržbách otevřených optik. Ovšem při letním rozvolnění někteří zaznamenali velký nárůst tržeb.

To potvrzuje marketingový ředitel Tomáš Bártek ze společnosti Lentiamo a říká: „Co se týká návštěv optiky, po jarním poklesu, kdy sice bylo otevřeno, ale lidé odkládali veškeré neakutní nákupy, jsme v létě zaznamenali velký nárůst, kdy v mezidobí mezi lockdowny chodilo více lidí než kdykoliv před covidem.

Češi dali přednost brýlím

Tak jako jiní maloobchodníci i majitelé optik byli nuceni částečně přesunout některé aktivity do online prostředí a stabilizovat provoz na pobočkách. Online prodej ovšem nikdy nenahradí osobní kontakt a mnohdy je neproduktivní. Brýlová dioptrická zakázka je natolik specifická a individuální záležitost, že osobní kontakt je zatím ta nejlepší možnost.

„Brýle patří do kategorie zdravotnických prostředků. Při výběru je tedy zapotřebí odborné konzultace optika či lékaře,“ dodává Václav Antonín ze Společenstva českých optiků a optometristů (SČOO).

Brýle si zákazníci rádi vybírají osobně a je to promyšlený nákup. „Když se klient rozhodnete utratit za dioptrické brýle tisíce korun, chcete, aby mu dokonale seděly a slušely, a to nejlépe zjistí při zkoušení na prodejně. Někdy u nás zákazníci stráví hodiny, než se rozhodnou pro konkrétní model,“ doplňuje Martin Trepáč.

V optikách se měnila také poptávka. Před pandemií byla vyšší po kontaktních čočkách, ovšem doma při práci na počítači je Češi vyměnili za dioptrické brýle. „Zákazníci méně nakupovali kontaktní čočky např. na sport, pro práci v kanceláři, takže tento segment zaznamenal menší pokles, který však postupně vyrovnal příchod nových zákazníků do online prostředí,“ říká Jaromír Kijonka.

Ti, kteří dioptrické brýle před pandemií neprodávali, velmi rychle tento sortiment začali nabízet právě online. „Před koronavirem jsme dioptrické brýle online neprodávali, ale vzhledem k nastalým okolnostem jsme během měsíce vytvořili celý systém, jak si u nás brýle pořídit. Sluneční, dioptrické a také počítačové brýle blokující modré světlo byly nakonec tahounem růstu, zatímco náš tradiční sortiment kontaktních čoček rostl jen o dvě procenta,“ dodává Bártek z Lentiama.



Distanční výuka kazí dětem zrak

Dlouhodobé sledování monitorů počítačů na krátkou vzdálenost a nedostatek pobytu ve volné přírodě se podepisuje na schopnosti dobře zaostřit a vidět. Obtíže s ostrým či dvojitým viděním se vyskytují jak u dospělých, tak i u dětí, které již rok tráví většinu času u počítače a méně venku.

Dětské oftalmologii se věnuje jen velmi málo lékařů, zájem o specializované vyšetření byl tedy již před zahájením distanční výuky značný. Čím déle trvá distanční výuka, tím více je rodičů, kteří pro své dítě hledají očního specialistu.

„Co se týče meziročního srovnání, po krátkém období březen a duben 2020, kdy se rodiče báli na vyšetření s dětmi dostavit, následoval nápor objednávek a hlavně jejich změn, který nepolevuje. Počty rodičů, kteří chtějí vyšetřit své dítě školou povinné vzrostly meziročně přibližně o dvacet procent,“ říká ředitelka Dětského očního centra Kukátko, Magda Pravdová.

Roste počet mladších pacientů, kteří mají zájem o odstranění dioptrické vady či astigmatismu a tím pádem přibývá také zájem o laserové operace očí.

„Mnozí řeší problémy se zamlžováním brýlí při nošení roušek či respirátorů, tak i dostatek volného času, ale i nemožnost utrácet peníze jiným způsobem,“ potvrzuje zájem o laserové zákroky Petr Kocian, generální ředitel Neovize group.