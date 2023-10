Elektřina pro odběratele možná zdraží až o deset procent, připustil Síkela

Síkela uvedl, že zatím neví, zda dojde k nárůstu cen, mírné zdražení je ale podle něj možné. „Doufám, že to bude méně než 10 procent, nebo že k tomu navýšení nedojde,“ řekl.

Vláda ve středu rozhodla, že domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie jako před loňským říjnem. Letos je plně hradil stát. Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny tak budou odběratelé znovu hradit poplatek 599 korun. Podle kabinetu šlo o plošné opatření, které v době příznivějších cen energií není nutné.

„Pokud se naplní scénář, na kterém se shodla většina členů vlády kromě mě, pokud bychom chtěli celý ten pokles cen přenést na domácnosti a firmy, pokud bychom chtěli zachovat, co se nám podařilo vyjednat, museli bychom investovat do stabilizace cen energií asi 75 miliard i v příštím roce. To si prostě nemůžeme dovolit,“ uvedl Síkela.

Stát by měl podle Síkely uspořit, část tržního poklesu by ale měl ponechat domácnostem a firmám. Konečný výsledek podle něj ukáže finální rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. „V horším scénáři může dojít k tomu, že si domácnosti připlatí trochu více, než byla úroveň cenových stropů,“ řekl Síkela.

„Čelil jsem několika zásadním a naprosto validním argumentům. Podpora cen energií je plošné opatření. Dostanou ho i ti, kteří ho nepotřebují. Je tu preference řešit jen ty domácnosti, které se dostanou do nějakého problému,“ okomentoval ministr s tím, že podle něj je lepší investovat do budoucnosti.

Návrat poplatků za obnovitelné zdroje energie v pořadu zkritizoval místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. „Letos už víte, že to je problém, tak jste se rozhodli, že už nikomu nebudete nic kompenzovat a lidé nebudou mít ochranu,“ řekl. Stát by podle něj měl domácnostem poplatky kompenzovat.

Fiala zároveň vyzval Síkelu, aby zisky z windfall tax použili ke kompenzaci vysokých cen energií. „Nedostatek těch komodit bude, takže to budete muset nějak řešit,“ dodal.

„Domácnostem nehrozí, že by se volatilita na trhu okamžitě objevila v těch cenách. Je pravdou, že vracíme domácnosti tam, kde to bylo předtím. Vracíme je do bodu, kdy budou platit 599 korun za MWh,“ oponoval ministr s tím, že nedostatek komodit příští rok nehrozí.

Stát podle Síkely letos vynaloží na zmírňování energetické krize 110 miliard korun. Kromě poplatku na obnovitelné zdroje energie připomněl ještě náklady na cenové stropy. Jejich platnost by měla skončit na konci letošního roku.

Ceny energií v loňském roce prudce stouply, letos naopak klesají. Téměř všichni dodavatelé energií proto na začátku letošního roku nabízeli energie na úrovni vládního cenového stropu, který česká vláda pro letošní rok stanovila na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny s DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. Během roku však většina dodavatelů postupně představuje levnější produkty.