Moneta se zatím s PPF nespojí, akcionáři odmítli navržené financování

Pro spojení s bankovní divizí PPF se na valné hromadě vyslovilo 61,9 procenta přítomných akcionářů, ke schválení stačilo 50 procent. Informovala o tom mluvčí Monety Zuzana Filipová. V dalším hlasování však bylo nutné odsouhlasit i financování fúze, a to minimálně 75 procenty hlasů. Zde bylo pro pouze 61,69 procenta akcionářů.

„Většina akcionářů vyslovila souhlas s vizí vytvořit silného českého šampiona pro živnostníky a drobnou klientelu. Bohužel většina hlasujících pro tuto transakci nedosáhla vysoké hranice 75 procent přítomných, tudíž financování koupě skupiny Air Bank schváleno nebylo. Nicméně věříme, že v blízké budoucnosti najdeme způsob, jak získat potřebnou podporu a transakci dokončit,“ uvedl předseda představenstva Monety Tomáš Spurný.

Moneta totiž měla na nákup měla kromě hotovosti využít i zdroje z nově vydaných akcií, které by PPF získala za 80 korun za kus a získala by tím v Monetě nadpoloviční většinu. Toto potřebné navýšení základního kapitálu Monety však akcionáři v úterý odmítli. Tím se celá transakce, z níž měla vzejít podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB, minimálně dočasně zastavuje.

„Z toho důvodu nebude možné uzavřít smlouvy o koupi 100 % akcií ve společnostech Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s. dle usnesení schváleného v rámci bodu 3 pořadu dnešní valné hromady,“ uvedla Moneta ve vnitřní informaci citované webem Patria.cz.

Prognózy před valnou hromadou tento scénář označovaly jako možný. V tuto chvíli by tak podle všeho mělo následovat přehodnocení původní nabídky PPF a vylepšení podmínek pro stávající akcionáře. To však bude vyžadovat určitý čas.

„Valná hromada má svůj jednací řád a návrhy se oznamují s předstihem – akcionáři potřebují čas, aby si návrhy mohli důkladně zanalyzovat. Pokud transakce neprojde, očekávám další valnou hromadu. Ta však může následovat až s delší časovou prodlevou,“ domnívá se portfolio manažer společnost Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Skupina PPF vzala rozhodnutí akcionářů na vědomí. „Souhlas akcionářů Monety s převzetím aktiv kolem Air Bank potvrdil dohodnuté ocenění těchto aktiv a potvrdil, že koncept spojení Monety s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem má podporu většiny stávajících akcionářů Monety,“ reagovala PPF v prohlášení.

Společnost Tanemo ze skupiny PPF zůstává největším akcionářem Monety s podílem, jenž jí umožňuje vykonávat významný vliv na rozhodování valné hromady. „PPF má rozsáhlé zkušenosti jako spolumajitel akciových společností se zastoupením různých skupin akcionářů a nejednou dokázala, že umí čelit náročným výzvám vyplývajícím z tohoto prostředí,“ uvedla finanční skupina.