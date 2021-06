Pokuta ČNB pro Motejlka platí, rozhodl soud. Měl zmanipulovat kurz akcií O2

ČNB podle Motejlka zasáhla do jeho práva na svobodu projevu. Soud se však ztotožnil s tím, že Motejlek byl sám o sobě schopen trh ovlivnit. Přesah jeho názorů je totiž podle soudce Kamila Tojnera vyšší než u běžného novináře, a to kvůli jeho pověsti, specializaci a znalosti interních informací.

Podle rozhodnutí ČNB se Motejlek úmyslně dopustil přestupku podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a to zavádějícími komentáři na facebookovém profilu motejlek.com. V srpnu 2015 tam totiž publikoval dva příspěvky, které předpovídaly výrazný růst kurzu akcií O2. Jako důvod svého názoru označil svůj rozhovor s šéfem dozorčí rady O2. Samotné interview, které ovšem podle ČNB neobsahovalo žádné zásadní informace způsobilé výrazně ovlivnit růst kurzu daných akcií, zpřístupnil veřejnosti až později.

Proti rozhodnutí ČNB Motejlek podal správní žalobu. „Žalobce (Motejlek) nebyl sankcionován za svůj názor. Jeho příspěvky byly deliktní, protože byly sděleny informace, z kterých šlo důvodně dovodit, že jsou opřeny o relevantní informační zdroj: rozhovor se členem představenstva O2. Původní zdrojová informace - tento rozhovor - nebyl veřejně dostupný. Informaci nebylo možné ověřit. Tímto došlo k manipulaci trhu,“ vysvětlil zamítnutí správní žaloby soudce.

Právní zástupce ČNB u soudu upozorňoval na to, že Motejlek nabyl v roce 2015 před zveřejněním příspěvků za sedm milionů korun 70 tisíc akcií O2, takže byl poté majetkově motivovaný na vývoji kurzu. V den zveřejnění upoutávky na rozhovor vyskočil podle ČNB kurz akcií O2 o téměř 12 procent, o den později akcie posílily o dalších sedm procent.

„Odkazovalo se na něco, co není pravda,“ prohlásil právník ČNB v závěrečné řeči. „Budilo to dojem, že má (Motejlek) vhled do společnosti. Následně se ukázalo, že ho nemá,“ pokračoval. Zároveň se důrazně ohradil proti tvrzení, že se ČNB snaží umlčet novináře.



Druhý nejvyšší trest v historii

Bývalý spolumajitel ekonomického portálu Motejlek.com argumentoval mimo jiné tím, že ČNB vůbec neprokázala, že by byl skutečným autorem předmětných příspěvků. K profilu totiž měli přístup i jiní lidé. „Podobné názory publikovali i jiní. Není mi jasné, proč si ČNB zasedla zrovna na mého klienta,“ řekl soudu novinářův právník.

Kritizoval také výši uložené sankce. „Za mnohem horší porušení povinností ČNB typicky uděluje daleko nižší pokuty, i pokud to jsou profesionální obchodníci s cennými papíry nebo banky. Je zcela nepochopitelné, že si vybrala zrovna mého klienta jako novináře, aby ho exemplárně potrestala,“ poznamenal. Žádal, aby soud rozhodnutí ČNB zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

Podle soudu ale pokuta nebyla vzhledem k Motejlkovým majetkovým poměrům likvidační. Pokuta pro Motejlka byla druhým nejvyšším trestem, který kdy ČNB uložila fyzické osobě za obchodování s cennými papíry na základě neveřejné informace nebo manipulace s trhem (tzv. insider trading). Větší pokutu dala jen někdejšímu místopředsedovi představenstva ČEZ Alanu Svobodovi.