Moravské naftové doly se přebarvují nazeleno, firma rozšiřuje solární park

V průběhu října by měla začít dodávat energii i další elektrárna MND a to Mušov na jižní Moravě s výkonem 2,65 MWp, kterou tvoří 5 640 panelů na ploše dvou hektarů. Projekt vyrostl v bývalém areálu JZD na pravém břehu horní nádrže Nové Mlýny a je první kompletní vlastní realizací společnosti od projektu až po výstavbu. Loni v srpnu navíc koupila firma fotovoltaickou elektrárnu severně od Frenštátu pod Radhoštěm v lokalitě Tichá s instalovaným výkonem 0,98 MW a o výměře 2,5 hektarů.

„Naše fotovoltaické projekty by měly na konci tohoto roku dosáhnout instalovaný výkon 11 MWp. To znamená, že budeme na 70 procentech našeho závazku pokrýt do roku 2025 vyrábět minimálně celou spotřebu elektrické energie skupiny z vlastních obnovitelných zdrojů,“ popsala ředitelka divize Energy MND Jana Hamršmídová.

Společnost spouští i pilotní projekt agrovoltaiky o výkonu 100 kWp v provozním středisku Poddvorov 27, kde bude na pozemku rekultivovaném po hornické činnosti ve spolupráci s odborníky Mendelovy univerzity, ČVUT a Solární asociace vysázeno 1 555 rostlin vinné révy. Se zahájením výroby a dodávky elektrické energie se počítá v listopadu letošního roku.

Při realizaci fotovoltaické elektrárny v Orlové MND neplánovaně přispělo i 400 tisíci korunami na archeologický výzkum. V průběhu přípravných prací totiž archeologové na místě objevili desítky hrobů Langobardů z 6. století, stejně jako šperky, mince a další předměty elit pohřbených v době stěhování národů.

MND působí kromě Česka a středoevropského regionu i na Ukrajině, kde vidí do budoucna velký potenciál. „Jsme zde aktivní v oblasti tradičního byznysu jako je průzkum a těžba plynu, ale právě tam dokončujeme i větrnou elektrárnu, která se nachází nedaleko města Lvov a tyto naše aktivity chceme rozvíjet i směrem na východní Ukrajinu,“ říká Hamršmídová. Společnost posuzuje i další lokality pro realizaci nových větrných elektráren v této zemi, o vybudování solárních prozatím neuvažuje.

MND představilo i novinku pro domácnosti. Takzvaný Solární účet umožní prodej elektřiny z fotovoltaiky s výkonem do 50 kW za cenu 2 000 Kč za MWh včetně DPH s jednoduchou smlouvou na dobu neurčitou. Za vedení Solárního účtu uhradí zákazníci bez ohledu na objem výkupu měsíčně šedesát korun, na portálu MojeMND si mohou kontrolovat zůstatek v korunách i množství vykoupené elektřiny.