Lázně děsí zavření Německa, připravilo by je o poslední zahraniční hosty

Německo by podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka mohlo ve čtvrtek prakticky celou ČR zařadit mezi rizikové oblasti. Momentálně mezi ně patří Praha a Středočeský kraj.

České lázně podle Martina Plachého ročně navštíví 70 až 80 tisíc německých hostů. Je to zhruba polovina všech zahraničních klientů. „Vezmou-li se veškerá ubytování v lázeňských ubytovacích kapacitách, pak je to ročně kolem 180 tisíc návštěvníků z Německa. Bohužel nemáme aktuální statistiky ohledně příjezdů ze zahraničí do českých lázní, ale dá se obecně říct, že ze zahraničí přijíždí jenom minimum hostů z původních čísel,“ uvedl dále.

Cizinci podle Plachého zpravidla v tuzemských lázních stráví deset až 14 nocí a využijí maximum možných léčebných procedur a služeb. „Navíc téměř 90 procent zahraničních návštěvníků přijíždí do lázní Karlovarského kraje a domácí klientela není schopna tento výpadek nahradit ani s přispěním státních voucherů,“ upozornil.

Na podporu českých lázních připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) program COVID lázně. Spustilo ho 1. července. Přispívá 4000 korun na pobyt o minimální délce šesti nocí a při využití alespoň pěti procedur. Poukaz „na slevu“ je možné uplatnit do 31. prosince.

Nárok na něj mají kromě občanů ČR starších 18 let i lidé z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Kromě částečné kompenzace výpadku zahraničních hostů v lázní je záměrem programu naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb. Poskytnutá podpora má navíc podle MMR přispět k obnově regionu.