Pro cestovní ruch krize neskončila, říká zástupce hoteliérů

Vyhlídky na obsazenost během léta nejsou příliš optimistické. Zatímco v regionech hoteliéři čekají v létě 40 až 50procentní obsazenost, v metropoli je to jen 10 až 20 procent. Podle Stárka jsou na tom podobně špatně i další velká města, nejen Praha.

„Schází korporátní klientela, konference a zahraniční klientela. V září a říjnu, čekáme obecně pokles obsazenosti na 20 až 30 procent,“ dodal Stárek.

„Nejsme velcí optimisté pokud jde o to, jak česká klientela tento výpadek nahradí. To by Češi museli mít šest až osm týdnů dovolené,“ řekl.

Většina podnikatelů v ubytovacích službách mimo Prahu zatím drží své zaměstnance a propustit musela pouze do pěti procent zaměstnanců.

Víc se propouštělo v Praze, kde třetina propustila 5 až 10 procent personálu, další třetina do 30 procent a 15 procent firem uvedlo, že musely propustit až polovinu zaměstnanců. Praha tvoří kolem 60 procent cestovního ruchu v České republice.

Asociace hoteliérů proto vládě navrhuje podpůrný program Covid ubytování, který by zahrnoval podpory ve výši zhruba 4,5 miliardy korun. „Vzhledem k tomu, že do státní kasy odevzdáváme 130 miliard, jsme přesvědčeni, že je to podpora, co by měla smysl,“ sdělil Stárek.

Podle prezidenta Svazu obchodu Tomáše Prouzy je v současné době důležité navyšovat poptávku a vracet spotřebitelům důvěru, že propad nebude velký. „Pokud nebude poptávka, jsou všechny podpůrné programy zbytečné, protože podniky nebudou mít příjmy, nebudou prodávat,“ řekl.