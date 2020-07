Stokoruny za prázdný pokoj. Hoteliéři si miliardovou podporu chválí

Pětihvězdičkové a čtyřhvězdičkové hotely získají nárok na podporu za každý pokoj ve výši 330 korun na den, tříhvězdičkové ve výši 300 korun, penziony dosáhnou na 200 korun a ostatní ubytovací zařízení jako chatové osady 100 korun na den a pokoj.

Kabinet podporu s názvem COVID –⁠ ubytování vyplatí za 72 dní trvání nouzového stavu, čeká se však ještě na notifikaci Evropskou unií.

Hotel, který využije této podpory, nesmí během šesti měsíců skončit činnost. Nedosáhnou na ni pochopitelně ti, kteří měli mimosezónní uzavírku.

Není to jediné opatření, které má pomoci těžce zasaženému sektoru cestovního ruchu. Podnikatelé se mohou zapojit do programu na podporu zaměstnanosti Antivirus (ten má naději, že bude rozšířen na kurzarbeit a bude platit do konce roku), mohou si započítat daňové ztráty nebo čerpat podporu v programu COVID –⁠ nájemné a COVID –⁠ lázně.

Od května také začala platit nižší desetiprocentní sazba DPH pro restaurační a ubytovací služby.

Urgentně bude třeba řešit i marketing směrem do zahraničí. Země kolem nás jako je Rakousko a Německo nespí a spouštějí velké reklamní aktivity na obnovení cestovního ruchu. Václav Stárek prezident Asociace hotelů a restaurací

„Jsme rádi, že to prošlo. Myslím, že už by si nikdo z oboru neměl na nic stěžovat. Soubor opatření pomůže. Ale urgentně bude třeba řešit i marketing směrem do zahraničí. Země kolem nás jako je Rakousko a Německo nespí a spouštějí velké reklamní aktivity na obnovení cestovního ruchu,“ říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Hoteliéři přesto požadovali vyšší podporu na úrovni 400 korun na pokoj. Upozorňují, že byznys, zejména ten pražský, stále bojuje s nedostatkem hostů.

Třetina ubytovacích zařízení dosud neotevřela a například obsazenost pražských hotelů se v červnu pohybovala na úrovni 9 procent. Asociace upozorňuje, že absence zahraničních turistů je pro některé existenční hrozbou.

Zvláštní podpora pro pražské hoteliéry neexistuje. Hlavní město se však rozhodlo zvýhodnit vstupné na některé turistické atrakce a zrušilo hrazení místního ubytovacího poplatku padesát korun na osobu a noc.

Podle Stárka podpora hotelům pomůže i restauratérům, protože na ubytování navazuje řada dalších služeb včetně gastronomie. Upozornil, že většina z nich je zároveň v nájmu, a tak mohou čerpat podporu, která jim sníží nájemné.