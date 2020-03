Ministerstvo zvažuje poukazy na dovolenou pro zaměstnance i OSVČ

„Nástroj by měl pomoci firmám působícím v cestovním ruchu zmírnit dopady omezení na jejich podnikání,“ uvedl resort v tiskové zprávě. Rekreační vouchery ve formě benefitů by byly určené na pobyty v České republice a mohli by je získat jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné.

„V odvětví cestovního ruchu u nás pracují tisíce zaměstnanců, pro které nyní přichází krize. Proto již s našimi partnery pracujeme na konkrétní pomoci. Jakmile opadne nebezpečí šíření koronaviru, chceme projednat s Ministerstvem financí možnost odpočtu poukazů z daní nebo vytvořit pomoc jako samostatný program. Jsem přesvědčena, že tato forma podpory pomůže v počátcích krize v domácím cestovním ruchu, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Myšlenka na pobytové poukazy je teprve v počátcích, na konkrétní podobě programu spolupracuje ministerstvo s Fórem cestovního ruchu. O finálním návrhu bude poté rozhodovat vláda.

„Fórum cestovního ruchu je zastoupeno v krizovém štábu. S paní ministryní soustavně komunikujeme a jsme v denním kontaktu. Připravujeme konkrétní program, který by mohl pomoci k opětovnému rozjezdu cestovního ruchu v České republice,“ říká šéf Fóra Viliam Sivek. „V cestovním ruchu pracuje přes 240 tisíc lidí a každá pátá profese je na cestovním ruchu závislá,“ dodává.