Schillerová seškrtá slevy na jízdné a plánuje schodek 200 miliard

„Mám připravený návrh s deficitem 200 miliard korun a počítám s posílením nemocenského pojištění. Nevíme, kolik budou náklady krize, tak bych posílila kapitolu rozpočtové rezervy a vláda by hlasovala o každém mimořádném výdaji,“ vysvětlila Schillerová.

V případě úspor se šéfka státní kasy domluvila s ministrem obrany Lubomírem Metnarem, že by ministerstvo letos odložilo nákupy za zhruba tři miliardy korun. Dále také plánuje snížit o 1,5 miliardy korun výdaje na jízdné důchodců a studentů. V roce 2019 stály slevy jízdného pro studenty a důchodce 5,78 miliardy korun.

Schillerová také připravuje další tzv. liberační balíček, kde by odložila i zpětně platbu daně z nabytí nemovitosti, a to do konce července. Firmy by také mohly umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let.

Schillerová také podpoří odklad záloh podnikatelů na zdravotní a sociální pojištění na půl roku. Při vyúčtování pojištění, které budou muset podnikatelé udělat příští rok, pak chce platbu minimálního pojištění podnikatelům odpustit.

Celková opatření vlády při podpoře ekonomiky a snaze udržet zaměstnanost jsou podle ministryně kurzarbeit pro otevřené provozy, náhrada mzdy pro uzavřené provozy, odpuštění pojistného u podnikatelů, liberační balíček týkající se daní, rozšíření ošetřovného, bezúročné úvěry pod podnikatele a záruky za úvěry od komerčních bank.

Vláda tento týden již schválila, že stát by měl doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let pak dostanou nově ošetřovné 424 korun na den. Návrh nového zákona dostane v úterý ke schválení Sněmovna. Doplacené ošetřovné by mohlo získat 190 000 lidí. Stát by to mělo 2,7 miliardy korun.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka ale je na seriózní odhady vývoje ekonomiky v důsledku šíření koronaviru ještě brzy. Záleží i na tom, jak ekonomické dopady zvládnou jiné země. Hlavní ekonom firmy Deloitte David Marek odhaduje, že letošní pokles české ekonomiky bude o deset procent. Podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska by v takovém případě schodek rozpočtu přesáhl 300 miliard korun.



Premiér Andrej Babiš už v pátek řekl, že schodek státního rozpočtu chce vláda kvůli dopadům nového koronaviru směřovat na 200 miliard korun, to také bude ministryně Schillerová navrhovat.

Podle Kalouska by také skokově vzrostl státní dluh. „Protože vláda nevytvořila žádné rezervy, tak si na to všechno budeme muset půjčit, tedy skokově zvýšit státní dluh, a zadlužíme budoucí generace,“ dodal Kalousek.



Podle poslance KSČM Jiřího Dolejše jde o extrémní scénář. „Došlo by na něj jen za předpokladu, že zastavení velké ekonomiky by trvalo déle než jeden měsíc, dva. A že letošní fiskální stimulace by po dočasném výpadku nezabrala,“ upřesnil. „Nelze ho ale jako varovný scénář zcela vyloučit. Minimální odhad je půl roku recese,“ dodal.

„Jak rád bych nesouhlasil, ale myslím, že se tato predikce blíží realitě mnohem více než konkurenční odhady z předešlých dnů a týdnů, které odhadovaly pokles v řadu ‚pouze‘ procentních bodů nebo dokonce ještě nižší,“ sdělil ČTK místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček z ODS. Soudí, že nemá smysl odhadovat přesné číslo, protože bude záležet na rychlosti, s jakou skončí restriktivní opatření v tuzemsku i zahraničí a jak se jednotlivé ekonomiky budou vracet k normálnějšímu způsobu fungování.