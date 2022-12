KOMENTÁŘ: Obnovitelné zdroje nejsou ideologie, ale nutnost

Z nejrůznějších analýz vyplývá, že bychom měli každý rok celosvětově investovat až 7,5 % HDP do takzvané zelené transformace ekonomiky. To jsou tak velké peníze, že se nemůžeme vůbec splést, pokud do změny vložíme maximální možné úsilí, píše v komentáři právník a nositel Ceny Josefa Vavrouška Pavel Franc.