Češi platit hotově nechtějí, raději odejdou ke konkurenci, ukázal průzkum

Podle průzkumu KB SmartPay se ochota Čechů k tolerování neakceptace karet stále snižuje. Jen o pár měsíců dříve by kvůli nemožnosti zaplatit kartou odešlo 48 procent zákazníků a naopak 52 procent by bylo ještě ochotno při odmítnutí platby kartou vyhledat nejbližší bankomat, vybrat si hotovost a vrátit se, dnes by to udělalo už jen 40 procent z nich.

„Tolerance diktátu pouze hotovostní platby tedy pomalu ale jistě ze strany kupujících končí a chtějí mít volbu vybrat si, jak zaplatí,“ stojí v tiskové zprávě k průzkumu.

Plná pětina dotázaných pak uvedla, že u sebe hotovost už běžně vůbec nenosí, a pokud ano, tak jen pár stokorun. V průměru mají v peněžence 300 až 800 korun. Obecně při sobě Češi nosí čím dál tím méně peněz. Od 800 korun do 2000 korun mělo loni u sebe třicet procent dotázaných, letos o dvě procenta méně. Naopak o dvě procenta stoupl počet těch, kteří disponují hotovostí menší než 300 korun.

Změna nastala i ve formě bezhotovostní platby, oblíbenost platebních karet významně dohání platba chytrým telefonem. „Zřejmě hlavně mezi mladou generací vítězí filozofie, že telefon mám u sebe pořád, tak proč riskovat, že kartu ztratím. Takže přestože klasická platební karta zůstává číslem jedna v bezhotovostních platbách, o plných deset procent se zvýšila frekvence placení smartphonem,“ dodává Jitka Palatová.

Zatímco loni uvádělo jako nejčastější platbu mobilem 22 procent zákazníků, aktuálně je to už 32 procent. Platby chytrými hodinkami zatím se čtyřmi procenty zůstávají v pozadí, ale s nástupem věkové skupiny dvacet plus KB SmartPay očekává, že i jejich podíl bude stoupat.

Nepříjímání karet nedává smysl, říká expert

„Pro neakceptaci karet dnes neexistuje racionální argument,“ myslí si na základě uvedených dat expert na gastronomii Luboš Kastner. „Dramaticky roste počet terminálů. Kdo bezhotovostní platby akceptuje, má násobně větší obrat. Přijímat karty je tedy výrazně ziskové rozhodnutí. Placení bezhotovostně je trend, který je nezastavitelný a každý obchodník by na něj měl naskočit,“ vysvětluje.

Poplatky za karetní transakce: V Česku se koncové ceny pohybují nejčastěji mezi 0,5 – 2 % v závislosti na realizovaném karetním objemu

v závislosti na Odhadem se průměrná cena transakce pohybuje okolo 1 % Zdroj: KB SmartPay

Častým argumentem obchodníků, proč se kartám chtějí raději vyhnout, jsou poplatky z transakce, které musí odvádět. „Průměrná cena za platební terminál je jedno procento z transakce,“ uvedla v reakci na tento argument Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky s tím, že banka nabízí podnikatelům s obratem do padesáti tisíc měsíčně a dosud terminál nepoužívali, platební řešení na rok zdarma. „Toto využilo už jedenáct tisíc klientů, to je čtvrtina našeho portfolia. Tržby pak rostou zhruba o třicet procent, takže většina si terminál nechá i po skončení bezplatného období,“ vysvětlila Haubová.

Z čeho se poplatek skládá? Poplatek bance, která vydala platební kartu : Průměrně 0,45 % (0,2 % až 3 % dle karty)

: Průměrně (0,2 % až 3 % dle karty) Poplatek karetní asociaci: V průměru 0,20 % (0,05 % až 1 % dle karty)

(0,05 % až 1 % dle karty)

Poplatek za processing a clearing karetní transakce (směřuje poskytovateli terminálu nebo platební brány: Zhruba 0,5 koruny z transakce Zdroj: KB Smart Pay

Podle Petra Poláka, country manažera společnosti VISA pro Česko a Slovensko, si poskytovatelé platebních řešení vysoké poplatky na tuzemském trhu ani nemohou dovolit. „Česko je velmi konkurenční trh, poskytovatelé terminálů a bran musí o své zákazníky bojovat, proto je poplatek nižší než bychom čekali. Česko je na tom zároveň velmi dobře v adopci nových platebních metod, což stahuje níž fixní náklady. Takovým řešením je například terminál v mobilu,“ vysvětlil Polák.

Připomněl také situaci na hudebních festivalech, která ukázala, že bezhotovostní placení navzdory jeho oblibě stále není samozřejmostí. „Například na festivalu Colours of Ostrava byly terminály a festival fungoval perfektně. Historicky se přitom tvrdilo, že je tam velmi náročná infrastruktura. Areál je totiž členitý, bylo potřeba ho zasíťovat. Tento příklad ale ukázal, že pokud je vůle, tak to jde. S novým majitelem zábrany odpadly,“ komentoval Polák.