Průšova firma na 3D tisk v krizi vyrobila a rozdala přes sto tisíc štítů

„Celou dobu šlo jenom o štíty. Zájem o ně byl tak velký, že jsme se museli soustředit jen na ně. Původně zamýšlený projekt ochranných brýlí jsme sice dostali do fáze funkčního prototypu, ale dostávali jsme zpětnou vazbu, že štíty jsou potřeba víc. Plus podobně jako u 3D tištěných respirátorů jde o věc, která by měla hodně dobře sedět na různé velikosti obličeje, a to je s tuhým plastem těžké, až nemožné splnit,“ přiblížil Průša.



V České televizi podnikatel uvedl, že další desítky tisíc štítů zatím vyrobili dobrovolníci, v ČR podle něj během krize zatím vzniklo do 200 tisíc ochranných štítů. Firma přesto stále registruje dalších zhruba 50 tisíc poptávek.

„Nyní nám začínají chodit žádosti od škol, které budou asi brzy otvírat, takže různé ochranné prostředky budou potřeba i dál. Založili jsme i transparentní účet, kam mohou přispět lidé, kteří nás chtějí podpořit. Dosud poslali skoro 2,5 milionu korun, což je přibližně polovina našich současných přímých nákladů. Za to moc díky,“ řekl Průša.

Zájem o ochranné štíty byl podle něj tak velký a dlouhodobý, že firma vedle 3D tiskáren začala k jejich výrobě používat i metodu takzvaného vstřikolisu.

„Celkem nyní denně vyrobíme přes osm tisíc kusů štítů. Momentálně také dokončujeme certifikaci, abychom mohli dodávat naše štíty lékařům nejenom v krizovém stavu, pokud by bylo dále potřeba,“ uvedl Průša. Cena včetně materiálu a přímých nákladů na práci se vejde do 50 korun za kus, sdělil. Podle návodu firmy se vyrábějí štíty po celém světě.

Zdarma kvůli byrokracii

Podnikatel dále uvedl, že víceméně po celou dobu pandemie firma komunikuje s ministerstvem zdravotnictví. Společnost však podle něj nechtěla, aby se proces výroby zadrhnul na byrokracii a nákupních odděleních, což by pomoc zdržovalo, a proto se rozhodla štíty rozdávat zdarma.

„To asi nebyl úplně standardní koncept. Jakmile jsme uveřejnili náš poptávkový formulář v příspěvku na facebooku, měl takové množství sdílení, že jej během několika dní vidělo přes 1,5 milionu lidí a lékaři se nám začali ozývat ve velkém sami,“ podotkl Průša.

„Přišlo nám, že dokážeme štíty doručit k těm, co je nejvíce potřebují, rychleji napřímo. Když někdo zoufale poptává ochranné prostředky a je si ochotný pro ně třeba i přijet, tak je opravdu potřebuje a je zaručeno, že se dostanou tam, kam mají. Štíty tak dostaly nemocnice, ambulance, pečovatelské domy a lékárny, získali je i praktičtí lékaři a stomatologové a další,“ doplnil Průša.

Česká republika trpěla nedostatkem ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, situace se postupně lepší.

Na komunitním webu PrusaPrinters.org byla podle Průši během posledních několika týdnů pořádána soutěž, do které mohli tiskaři posílat své tisky, které mohou ostatním pomoci v době pandemie. „Sešlo se nám skoro 1 500 modelů a některé jsou opravdu skvělé. Díky soutěži jsme ve světě zpopularizovali zakladače pro šití roušek, které se hodně osvědčily v Česku, lidé ale tisknou i stovky dalších drobných pomůcek,“ dodal Průša.

Prusa Research je výrobce 3D tiskáren, firma byla založena v roce 2012. V posledních letech patří mezi nejrychleji rostoucí technologické firmy v Evropě. Agentura CzechInvest tento týden zařadila Průšovy firmy a další společnosti, se kterými spolupracuje, na seznam tuzemských firem, které jsou nebo brzy budou schopny vyrábět certifikované zdravotnické a osobní ochranné prostředky proti koronaviru.

Počet institucí v ČR, kam Prusa Research dosud dodala štíty: Nemocnice 143 Praktičtí lékaři 1178 Zubní ordinace 525 Lékárny 192 Domovy pro seniory 113 Policisté a ostatní

421 Zdroj: Prusa Research

Josef Průša byl hostem pořadu Rozstřel (10. 4. 2020):