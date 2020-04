Je hořkosladké vidět u lékařů štíty z našich tiskáren, říká Josef Průša

Josef Průša má z úspěchu, které štíty sklízí, radost, ale přiznává, že by byl raději, kdyby žádné štíty nebyly vůbec potřeba.

„Je hořkosladké pozorovat, že většina nemocničního personálu v této těžké době nosí ochranné štíty, které jsme vyrobili na našich 3D tiskárnách. Jsem samozřejmě hrozně pyšný na celou 3D tiskovou komunitu,ale byl bych samozřejmě raději, kdybychom něco takového vůbec dělat nemuseli,“ říká.

Po domluvě s ministerstvem zdravotnictví začal dodávat do nemocnic pro lékaře a sestry v první linii. „Hlavně na začátku byly reakce lékařů hodně emocionální. Všichni byli vyděšení, nevěděli co bude, tak je to potěšilo, párkrát někomu i ukápla slza,“ vzpomíná Průša na první návštěvy nemocnic.

V Prusa Research už před vypuknutím krize přemýšleli, jak by se mohli zapojit a pomoct. „Začali jsme s plánováním pomoci už asi dva týdny před vypuknutím toho nejhoršího.Je to asi dáno i tím, že u nás ve firmě všichni hodně cestujeme a pozorovali jsme tak situaci v zahraničí. Byli jsme tedy připraveni dost brzo, sledovali jsme co schází a chtěli jsme pomoct,“ říká Průša.

„Nápad vznikl velmi rychle. Hodně lidí vyrábí na 3D tiskárnách respirátory, ale to se mi nezdálo jako ideální nápad. Tiskárny totiž používají dost tvrdé materiály a pak může nastat problém s přilnutím na obličej. Pak jsme ale objevili design štítu, který se nám líbil. Řekli jsme si, že pokud je budeme chtít dodávat do nemocnic, musíme to udělat opravdu pořádně. Sehnal jsem si kontakt na lidi z Ministerstva zdravotnictví, nejprve jsme vyrobili prototyp na základě kterého jsme pak došli k finální verzi,“ vysvětluje Průša postup realizace dobročinného projektu.

Od začátku výroby se celý proces zrychlil a počet kusů se znásobil. „V první fázi jsme vyrobili 800 kusů za den, dnes zvládáme denně 3500 tisíce. 3D tisk teď ukázal, že je schopen reagovat rychle. Stačí jen nahrát soubor do počítače a během několika hodin máme stovky kusů,“ říká.

Využití 3D tisku bylo hlavně v prvních dnech vypuknutí pandemie opravdu příhodné. Ačkoliv z dlouhodobého hlediska není nejlepší formou výroby, co se týče rychlosti nemá konkurenci. „3D tisk není na zdravotnický materiál z dlouhodobého hlediska ideální, ale pokryl nám ten čas, než se stihne vyrobit zdravotnický materiál klasickými metodami, jako je třeba vstřikolis. Tam ta výroba trvá třeba dva týdny, takže tyhle metody spolu krásně zafungovaly a mohli jsme 3D tiskem vykrýt to největší šílenství,“ vysvětluje Průša.

Štít pomůže i neslyšícím nebo prodavačkám

Průša má ve své 3D farmě, jak označuje svou společnost, okolo 800 3D tiskáren. Svou firmu považuje spíše za internetovou firmu bez hranic, než za českou společnost. Štíty, které jsou teď poskytovány českým lékařům, se tisknou i v jiných zemích.



„Návrh dělali moji úžasní návrháři, dohromady jich na tom spolupracovalo asi 7. Štít se skládá z několika jednoduchých součástek, zvládne to sestavit každý. Jeden štít se tiskne okolo hodiny a půl. Hlavní bylo, aby to krylo, dobře drželo a bylo to i pohodlné. Chceme aby to bylo nositelné celý den a nebylo to zdravotníkům nepříjemné,“ popisuje Průša vznik svého štítu.



Štít může mít však i jiné využití než jen ve zdravotnictví. „Mohou používat i neslyšící. Je plastový, takže je přes něj možné odezírat ze rtů asistenta, což s rouškou nejde. Až otevřou obchody, je možné je poskytnout i prodavačům jako takovou mobilní zástěnu,“ udává Josef Průša další možnosti využití.

V souvislosti s koronavirem udělala firma Prusa Research i mnoho dalších věcí. „Rozdali jsme materiály české tiskařské komunitě, tiskli jsme součástky pro plicní ventilátor CoroVent, také adaptéry pro masky, které vyrábí na ČVUT, pražské záchrance jsme vytvořili adaptéry. Ukazuje se, že mít po ruce takové množství 3D tiskáren se hodí a jsme díky tomu rychle a obratně schopni řešit problémy,“ říká s úsměvem.

Budoucnost využití 3D tiskáren není jasná, je však jisté, že se budou používat čím dál tím častěji. „Nedovedu říct, na co přesně se budou 3D tiskárny používat.Vytváříme nástroje pro lidi, co se bude tisknout, závisí na poptávce. Je to velmi univerzální nástroj, mezi našimi zákazníky jsou firmy, které si nechávají tisknout součástky, které se dají používat do raket a nebo britská firma co zase tiskne robotické ocásky pro cosplayery. Pak jsou lidé, kteří si 3D tiskárnu pořídí domů a tisknou si na nich dekorace,“ dodává Průša na konec.