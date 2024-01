Překážková trať Zuzany Hejnové. Slavná atletka za Prahou rozběhla pekárnu

„Je to rozhodně překážkový běh, nějaká překážka se objeví každou chvíli, ale o to je to zajímavější,“ popisuje své podnikatelské zkušenosti bývalá úspěšná atletka, která sklízela největší úspěchy právě na čtyřsetmetrové překážkové trati.

„Tady je překážky potřeba překonávat a zdokonalovat se,“ srovnává svou starou a novou roli Zuzana Hejnová.

Zároveň přiznává, že i kvůli péči o čtrnáctiměsíčního syna Matyáše leží zatím většina starostí o chod rodinného podniku na jejím partnerovi – a Matyášovu tatínkovi – Marku Zúberovi. Ten přibral do pekařského eseróčka jako společníka ještě zkušeného gastronoma Luďka Munzara.

„Stojí za novými recepturami, umí vymyslet neuvěřitelné chutě. Já do podniku přináším ekonomicko-provozně finanční znalost,“ popisuje fungování firmy Zúber.

Kombinací elánu všech tří se pekárna jménem Fermento postupně dostává do povědomí místních. Ti kvalitní pečivo postrádali dlouhodobě a jezdili si pro něj buď do vzdálenější Unhoště nebo až do centra Prahy.

Pekárna na dobrém místě

Nyní si nejenom místní mohou dopřát čerstvou foccaciu, croissanty, bagety, panini či řemeslný chléb dopřát přímo v centru devítitisícového města. Základní receptury vycházejí z tradičních postupů, ovšem majitelé pečou i vlastní alternativy, které se více přibližují českým chutím. Denně se pro ně přijde přibližně stosedmdesát zákazníků.

V říjnu 2022 porodila syna Matyáše, kterého má se svým partnerem Markem Zúberem.

Než ovšem v Hostivici roztopili pece, strávil Marek Zúber se svým společníkem dva roky přípravami.

„Naše podmínka byla, abychom měli pekárnu umístěnou na dobrém místě, nemuseli platit nájem za nebytové prostory a hlavně, aby to mělo ekonomickou návratnost,“ popisuje Zúber s tím, že nejdříve požádali město o podporu i vhodný pozemek, kde by mohli začít novou pekárnu stavět.

„Zastupitelé města byli z našeho nápadu nadšení a vyšli nám vstříc i ohledně dlouhodobého pronájmu pozemku,“ říká Zúber. S podporou města v zádech a s dobře vypracovaným obchodním plánem se jim pak v bance snáze vyjednávalo o úvěr.

Během loňského roku pak začali na zelené louce budovat modulární stavbu, což jim do budoucna umožňuje kdykoliv pekárnu nejen přesunout, ale také rozšířit o extra modul, vybourat zeď a zvětšit nejen výrobu, ale i sklady a další zázemí.

Do dalšího rozvoje pekárny se plánuje více zapojit i Zuzana Hejnová, kterou zatím přeci jen zaměstnávají více rodinné starosti. Do budoucna by se ráda postavila i za pult a prodávala.

„Marek mě k tomu zatím nepustí a hlavně kvůli synovi to není zatím možné, ale ráda bych tu vypomáhala. Bavila by mě komunikace se zákazníky,“ říká atletka.

V plánu jsou také chleby podle Zuzky Hejnové. „Ráda by se také podílela na tvorbě nových produktů a spolupracovala i s dalšími sportovci, kteří bydlí tady poblíž. Já bych kolegovi řekla, co mi chutná a on by se pokusil takový chleba upéct,“ prozrazuje.

Vlastní špendlík na mapách

O přísun nových zákazníků se Hejnová s partnerem starají nejen na sociálních sítích, ale i v mapových aplikacích.

„Už jsme konečně vidět i na Google mapách, nově tam máme svůj špendlík,“ pochvaluje si Marek Zúber. „Věříme, že to přitáhne i lidi z okolí, protože když si zadají pekárnu, budeme v seznamu konečně vidět i my,“ přidává se jeho partnerka.

U jednoho špendlíku ovšem zůstat nechtějí a už nyní plánují otevření další pobočky, byť tentokrát o něco skromnější. S plánem otevřít další provoz podle Zúbera počítali od začátku a byl zahrnutý v obchodním plánu.

„Nebude to žádná agresivní expanze, ale menší projekt. Chystáme otevřít Kavárnu by Fermento na Zličíně, kde bude dominantní káva pražená na míru, ale bude se tam také nabízet sortiment z této hostivické provozovny,“ popisuje podnikatel, kterému v jeho první pekárně zatím jde nejvíc na odbyt chléb zvaný Fermenťák ze žitné, pšeničné a celozrnné mouky.

Ze sladkého si zákazníci oblíbili nejvíc skořicového šneka a pistáciový croissant. Těch se denně upečou a prodají tři plechy, tedy asi šedesát kusů. Croissant je přitom jeden z pracnějších druhů pečiva.

„Než se dostanou na pult, trvá to tři dny – musí se udělat těsto, nechat vykynout, zamrazit a poté se teprve válí. Když to zkazíte a správně nevykyne těsto, přijde celá práce vniveč,“ podotýká atletka přeškolená na pekařku Zuzana Hejnová.

S partnerem se pak shodují, že v takovém případě pečivo do prodeje rozhodně nepouštějí. „Pokud se nám várka nepovede, nechutná nám, tak to shodíme a raději necháme ztvrdnout,“ shodují se.

