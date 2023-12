České croblihy končí. Špatné rozhodnutí srazilo pekárně vaz

Končíme!!

Ne není to legrace, Oh Deer končí!!

Před rokem jsem udělal špatné rozhodnutí, že přenechám výrobu. Byl jsem unavený, zničený, vyhořelý až do základu a tohle mi přišlo jako fajn řešení. Bohužel to drhlo.

V posledních týdnech to vyvrcholilo nespočtem zpráv od Vás, které nebylo vůbec fajn číst.

Celá počáteční myšlenka byla ta tam.

A vždy jsem říkal:”Než to dělat blbě, tak to raději zavřu!”

Haters ocení, fanoušci posmutní, ale je to ten jediný správný krok….15.12. budou všechny Oh Deer otevřeny naposledy.



Sice druhým dechem říkám…slzy stranou…už teď makám na tom, jak to celé napravit…jen to musím vstřebat a vymyslet jak dál.



Hlavně všem Vám hrozně moc děkuji za roky trvající podpory. Byla to krásná jízda, vlastně takový malý zázrak, který by se bez Vás nikdy nestal a za to neskutečné dík…slovy to ani nejde popsat, snad jen že jste všichni FxCKING AWESOME!!!!