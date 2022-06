Mladí dobydleli. Mírnější podmínky jsou podle ekonomů jen prázdné gesto

Když Česká národní banka naposledy zpřísňovala limity pro poskytnutí hypoték, pro mladé lidi je ponechala mírnější. Argumentovala tehdy, že smyslem je podpora mladých rodin ke koupi vlastního bydlení. Někteří analytici jsou však vůči tomuto kroku skeptičtí, protože podle nich nemá vliv na to, zda mladí lidé na hypotéku dosáhnou, nebo ne.

Sen o vlastním bydlení ničí vysoké ceny

David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, ponechání nižších limitů pro lidi od 36 let označil za pouhý marketing. „Nehraje to žádnou roli, dostupnost bydlení pro mladé to absolutně neřeší. S nadsázkou říkám, že vůbec nejde o zavedení lepších podmínek pro mladé, ale jen o zpřísnění podmínek pro staré. V podstatě jde o zvýhodnění většiny, protože asi 60 procent nových hypoték si berou právě mladí lidé,“ řekl.